Cual es la terrorífica historia de Raúl Aníbal González Higonet, el asesino en serie argentino que mataba cuando sus víctimas dormían

El asesino identificado como Roberto Eduardo Martínez es más conocido por un apodo que, al día de hoy, resuena en varias personas.

Actuó a fines de la década de 1990 en la ciudad de Buenos Aires. Utilizaba un martillo como arma para atacar a sus víctimas de manera sorpresiva.

Se le atribuyen al menos dos asesinatos y varios ataques graves. Sus víctimas eran personas sin un vínculo previo claro con él.

Los crímenes generaron un fuerte pánico social y una intensa cobertura mediática. Fue detenido gracias a testimonios de sobrevivientes y testigos. Los peritajes indicaron que padecía trastornos mentales severos y fue declarado inimputable. El nombre de Raúl Aníbal González Higonet vuelve a aparecer entre los casos criminales más perturbadores de la historia argentina, asociado a una modalidad de asesinato que todavía hoy genera escalofríos. Su figura está rodeada de un aura siniestra, no solo por la violencia de sus crímenes, sino también por la forma en que logró moverse durante un tiempo sin despertar sospechas.

Las historias de asesinos en serie suelen combinar elementos de misterio, horror y preguntas sin respuesta, y este caso no es la excepción. Con el paso de los años, el expediente se transformó en material de análisis para investigadores, periodistas y especialistas en criminología, que intentaron reconstruir cómo fue posible que alguien actuara de ese modo y qué señales se pasaron por alto antes de que todo saliera a la luz.

Quién es Raúl Aníbal González Higonet, el asesino en serie que aterrorizó Argentina

El caso del asesino argentino conocido como "el Loco del Martillo" es uno de los más perturbadores y recordados de la crónica policial nacional por la violencia extrema de sus ataques y por el pánico social que generó.

Se trata de Roberto Eduardo Martínez, quien a fines de la década de 1990 cometió una serie de homicidios y agresiones brutales en la ciudad de Buenos Aires. Su apodo surgió del arma que utilizaba: un martillo, con el que atacaba a sus víctimas de manera sorpresiva, casi siempre en situaciones cotidianas y sin un vínculo previo claro.

Martínez asesinó al menos a dos mujeres y dejó a otras víctimas gravemente heridas. Su modo de operar era particularmente inquietante: se acercaba a personas desprevenidas y las golpeaba en la cabeza con extrema violencia, en algunos casos hasta causarles la muerte en el acto.