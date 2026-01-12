Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

El piloto de Fórmula 1 que está disfrutando de sus vacaciones publicó recientemente una imagen de la chica con su casco puesto y si bien no hizo referencia alguna, los fanáticos la identificaron.

De vacaciones por Argentina y Uruguay, Franco Colapinto hizo recientemente una publicación haciendo un breve resumen de lo que fueron sus días de descanso post Fórmula 1, y entre ellos, despertó el rumor de un posible romance con una joven que los fanáticos lograron identificar.

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

“Lindo verano para ser un 'deportista de alto rendimiento'”, publicó el piloto de Alpine en su publicación que incluyó la imagen de Maia Reficco con su casco puesto, un gesto de una publicación que hizo recientemente ella también sus sus redes sociales donde publicó: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento” y recibió el like del pilarense.

Reficco es actriz y cantante, que, si nació en Boston , Estados Unidos, es hija de una pareja argentina y no pierde sus raíces. La joven artista de 25 años comenzó su carrera en la actuación en Nickelodeon (Kally's Mashup) y siguió por la regrabación de la reconocida serie Pretty Little Liars.

Además, actuó en las obras teatrales Evita, convirtiéndose con tan solo 19 años, en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón. En 2024 volvió a los escenarios de Broadway como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice, reafirmando su lugar en el circuito teatral más exigente del mundo. Y protagoniza la película de Netflix La Dolce Villa estrenada en 2025.

Su canción con más reproducciones es TUYA, lanzada hace seis años, con 6 millones de visualizaciones; seguida por De Ti con 4 millones y Tanto calor con 3 millones.

En el plano sentimental, su nombre también supo ser noticia cuando la vincularon durante un tiempo con el cantante uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama, y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por su papel en Heartstopper.

También se mostró muy cercana con el actor y cantante inglés Tom Francis, con quien habría terminado su relación poco antes de que surgieran los rumores que ahora la conectan con Colapinto.

Cuándo vuelve Franco Colapinto a la Fórmula 1

La temporada del 2026 para Fórmula 1 comenzará el viernes 6 de marzo en Melbourne, Australia, con las primeras prácticas. La clasificación será el sábado 7 y la carrera el domingo 8 a la 1 de la mañana de la Argentina.

Este año habrá una particularidad: habrá pilotos argentinos en varias categorías de la FIA. En la máxima categoría estará Franco Colapinto, quien disputará su primera temporada como titular con Alpine; en la F2 contará con la presencia de Nicolás Varrone y en F3, Mattia Colnaghi será la representación celeste y blanca.