Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años en la provincia de Buenos Aires y ya son 4 las víctimas fatales en 2026 En lo que va del año ya se registraron cuatro decesos por la enfermedad en el interior de la provincia. Al mismo tiempo, el municipio de General Belgrano afirmó que como medidas preventivas se realizaron tareas de "desmalezamiento, fumigación y desratización en los sitios correspondientes".







El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Una nena de 10 años murió a causa de hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano, la cuarta víctima fatal en el interior de la provincia de Buenos Aires por la misma enfermedad en lo que va del año.

El deceso de la víctima, identificada como Mía Rodríguez, se produjo el pasado 8 de enero, y fue confirmado a partir de los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en articulación con las autoridades sanitarias provinciales, según informó la municipalidad.

“Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, niña de 10 años, vecina del paraje Chas, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras suficientes frene a una tragedia de esta magnitud: hoy nuestro pensamiento y nuestro abrazo están puestos, con respeto y cercanía, en su familia y seres queridos”, señalaron a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

Al mismo tiempo, detallaron que desde el primer momento el caso fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes”. Por otro lado, explicaron que con el fin de reforzar las medidas preventivas se llevaron a cabo “tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los sitios correspondientes, de acuerdo a las indicaciones técnicas y sanitarias establecidas”.

Comunicado Gral Belgrano Instagram Por otra parte, y para “llevar tranquilidad” a la población señalaron que el hantavirus no se transmite en el contacto social cotidiano, sino que el contagio se produce principalmente por la inhalación de partículas presentes en el ambiente provenientes de roedores infectados.

“En este marco, se solicita la colaboración de la comunidad manteniendo limpios los espacios domiciliarios y evitando condiciones que favorezcan la presencia de roedores”, concluyeron. En lo que va del año se registraron 4 muertes por hantavirus en la Provincia Con la confirmación de la muerte de la nena de 10 años en General Belgrano, la provincia de Buenos Aires acumula un total de cuatro muertes confirmadas por hantavirus en los primeros días del 2026. Según se registraron hasta el momento todas se produjeron en distritos del interior: en Pergamino murió un adolescente de 14 años, oriundo de San Andrés de Giles; en Chacabuco falleció un hombre de 59 años que estaba internado en una clínica de Junín; en Mar del Plata, se registró la muerte de un hombre de 33 años.