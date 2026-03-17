Importante respaldo de Rusia a Cuba ante las amenazas de Donald Trump: prometieron "apoyo material" El presidente norteamericano afirmó que "sería un gran honor tomar" la isla, con la que podría "hacer lo que quisiera". "Brindamos y seguiremos brindando el apoyo necesario", aseguraron desde el Kremlin. Por + Seguir en







Rusia "condenó enérgicamente" los intentos de injerencia en Cuba por parte de Donald Trump.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con "tomar Cuba", el gobierno de Rusia expresó su "solidaridad inquebrantable" con la isla y "condenó enérgicamente" los intentos de injerencia por parte de Washington. "Brindamos y seguiremos brindando el apoyo necesario, incluido el apoyo material", señalaron.

Trump había afirmado este lunes en diálogo con periodistas en la Casa Blanca que sería "un gran honor" tomar Cuba y sostuvo que, en ese escenario, podría "hacer lo que quisiera" con la isla.

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería un gran honor de alguna forma. Ya sea liberándola o tomándola, creo que podría hacer lo que quisiera con ella", expresó el mandatario, al plantear una visión de intervención directa sobre el país caribeño.

Rusia apoyó a Cuba ante las amenazas de Donald Trump: "Los desafíos de Cuba son consecuencia del embargo de Estados Unidos" "Expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada de tensiones en torno a Cuba y la creciente presión externa sobre la Isla de la Libertad", señaló la cancillería rusa en un comunicado difundido por Telegram.

"En el contexto de una atmósfera de confrontación artificialmente creada, Rusia reafirma su solidaridad inquebrantable con el gobierno y el hermano pueblo cubano. Condenamos enérgicamente los intentos de injerencia brusca en los asuntos internos de un estado soberano, las intimidaciones y la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales", añade el texto.

El Kremlin manifestó que "hoy en día, la Isla de la Libertad enfrenta desafíos sin precedentes, que son una consecuencia directa del embargo comercial, económico, financiero de muchos años y, últimamente, el embargo energético impuesto por EE.UU. a Cuba". "Estamos convencidos de que el heroico pueblo cubano, que en numerosas ocasiones ha demostrado su lealtad a los ideales de libertad, independencia y justicia social, así como una resistencia y un coraje sin igual frente a las amenazas externas, sabrá defender el derecho inalienable a elegir soberanamente su camino de desarrollo. Por nuestra parte, brindamos y seguiremos brindando a Cuba el apoyo necesario, incluido el apoyo material", concluye la misiva.