26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

La activista climática sueca sufrió la sanción de la ciudad italiana por 48 horas. Junto a otros 35 colaboradores, arrojó al agua una sustancia que la tiñó de color verde. Esta protesta coincidió con el final de la COP30 en Brasil.

Por
La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

La activista sueca Greta Thunberg fue vetada por las autoridades de la ciudad de Venecia luego de teñir de color verde el Gran Canal junto a otros 35 colaboradores. En redes sociales se compartieron varios videos donde se observa a la joven grabando cómo sus compañeros vierten una sustancia sobre el agua.

Se espera que el Gobierno revele información sobre los aliens. 
Te puede interesar:

Trump prepara un anuncio sobre la existencia de vida extraterrestre, según un nuevo documental

La protesta fue convocada por Extinction Rebellion, quienes tiraron un tinte no tóxico sobre el agua de uno de los canales más emblemáticos de la ciudad con el objetivo de llamar la atención sobre "los efectos masivos del colapso climático".

Embed

El gobernador de la región del Véneto, Luca Zaia, denunció que "el vandalismo no protege el medio ambiente" y, que "estos actos dañan Venecia, requieren obras de restauración y, paradójicamente, generan contaminación".

Sin embargo, los activistas explicaron que esa sustancia era fluorescente pero no tóxica. Esta protesta coincidió el final de la COP30 en Brasil y en otras regiones como Milán, Palermo y Bolonia bajo la bandera de "detengan el ecocidio".

Como consecuencia de estas acciones, tanto a Greta Thunberg como a otros activistas se les personas más, se les impuso una multa de 172 dólares.

Noticias relacionadas

El vehículo de la esperanza tuvo una remodelación completa para que pueda circular entre las calles destruidas de Gaza y logre entrar a zonas inaccesibles para las ambulancias normales.

Israel prohibió que entrara a Gaza el papamóvil reconvertido en clínica ordenado por el Papa Francisco

Al parecer el fuego se originó en unas estructuras de bambú. 

Impresionante incendio en un rascacielos de Hong Kong: trece muertos y varios heridos

Trump advirtió a Maduro, antes de subir al Air Force.

Trump, ante la escalada militar contra Venezuela: "Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien"

La empresa chilena LATAM es una de las aeronáuticas que podría perder los derechos de operar en Venezuela.

Venezuela amenazó con retirarles derechos a las compañías aeronáuticas si no vuelven a operar en el país

El próximo secretario general asumirá sus funciones el 1 de enero de 2027.

Con un argentino entre los candidatos, la ONU inició el proceso de selección de su próximo secretario general

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Brasil: la Justicia declaró firme la condena contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Rating Cero

La serie está causando furor en Netflix.
play

Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
play

La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

Luis Piñeyro y La Barby conducirán el streaming de los Martín Fierro de Cable en el canal de YouTube de C5N.

Martín Fierro de Cable: La Barby y Luis Piñeyro conducirán la transmisión por streaming

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

El nuevo lanzamiento de Blank Sense alcanzó ráídamente el Top 10 de ventas

Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

últimas noticias

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en la casa de Cristian Graf

Crimen de Diego Fernández: audiencia clave para definir el sobreseimiento de Cristian Graf

Hace 6 minutos
El gobernador salteño busca expandir el bloque Innovación Federal.

Sáenz mueve fichas y tensiona la disputa por la primera minoría en Diputados

Hace 7 minutos
Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Hace 11 minutos
Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 25 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 35 minutos