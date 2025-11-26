Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal La activista climática sueca sufrió la sanción de la ciudad italiana por 48 horas. Junto a otros 35 colaboradores, arrojó al agua una sustancia que la tiñó de color verde. Esta protesta coincidió con el final de la COP30 en Brasil. Por + Seguir en







La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas.

La activista sueca Greta Thunberg fue vetada por las autoridades de la ciudad de Venecia luego de teñir de color verde el Gran Canal junto a otros 35 colaboradores. En redes sociales se compartieron varios videos donde se observa a la joven grabando cómo sus compañeros vierten una sustancia sobre el agua.

La protesta fue convocada por Extinction Rebellion, quienes tiraron un tinte no tóxico sobre el agua de uno de los canales más emblemáticos de la ciudad con el objetivo de llamar la atención sobre "los efectos masivos del colapso climático".

Greta Thunberg ha sido sancionada con la prohibición de entrar a Venecia durante dos días y una multa de 150 € tras verter tinte verde en el Gran Canal de la ciudad. pic.twitter.com/AOw8CvcRTp — Qs (@herqles_es) November 25, 2025 El gobernador de la región del Véneto, Luca Zaia, denunció que "el vandalismo no protege el medio ambiente" y, que "estos actos dañan Venecia, requieren obras de restauración y, paradójicamente, generan contaminación".

Sin embargo, los activistas explicaron que esa sustancia era fluorescente pero no tóxica. Esta protesta coincidió el final de la COP30 en Brasil y en otras regiones como Milán, Palermo y Bolonia bajo la bandera de "detengan el ecocidio".