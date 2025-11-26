Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

La activista sueca Greta Thunberg fue vetada por las autoridades de la ciudad de Venecia luego de teñir de color verde el Gran Canal junto a otros 35 colaboradores. En redes sociales se compartieron varios videos donde se observa a la joven grabando cómo sus compañeros vierten una sustancia sobre el agua.
La protesta fue convocada por Extinction Rebellion, quienes tiraron un tinte no tóxico sobre el agua de uno de los canales más emblemáticos de la ciudad con el objetivo de llamar la atención sobre "los efectos masivos del colapso climático".
El gobernador de la región del Véneto, Luca Zaia, denunció que "el vandalismo no protege el medio ambiente" y, que "estos actos dañan Venecia, requieren obras de restauración y, paradójicamente, generan contaminación".
Sin embargo, los activistas explicaron que esa sustancia era fluorescente pero no tóxica. Esta protesta coincidió el final de la COP30 en Brasil y en otras regiones como Milán, Palermo y Bolonia bajo la bandera de "detengan el ecocidio".
Como consecuencia de estas acciones, tanto a Greta Thunberg como a otros activistas se les personas más, se les impuso una multa de 172 dólares.