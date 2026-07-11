La cifra fue informada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, luego de identificar más de 200 víctimas respecto del día anterior.

Ya son más de 4.300 los muertos por los terremotos en Venezuela , según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, luego de identificar más de 200 víctimas respecto del día anterior.

La cantidad de muertos por los terremotos en Venezuela ya supera los 4.100

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en Caracas, desde el gobierno se reveló un dato que expone la gravedad de la catástrofe: hay 315 cuerpos que aún no han sido identificados .

El funcionario argumentó que las víctimas no pudieron ser reconocidas por familiares ni vinculadas a través de sus huellas dactilares, representando el 7% del total de fallecidos. Asimismo, Rodríguez defendió la postura del Ejecutivo de no divulgar una lista oficial de desaparecidos: “Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas... no podemos caer en especulaciones” .

La presión logística se traslada ahora a los centros de evacuados. La región costera de La Guaira se consolida como la zona más golpeada por el desastre. Según informó el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, el número de refugios de emergencia se elevó a 94 campamentos transitorios , los cuales albergan a 18.437 personas distribuidas estratégicamente.

Ya son más de 4300 los muertos por los terremotos en Venezuela

En La Guaira se registraron 10.981 desplazados en 28 campamentos que están en proceso de ampliación, mientras que en Caracas hay 6.133 personas en 40 instalaciones. En tanto, en Miranda, 1.323 ciudadanos se alojan en 26 centros adaptados.

Diplomacia de emergencia: la ayuda internacional está en camino

Ante la urgencia económica y una emergencia sin precedentes en la historia del país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó que existen "conversaciones avanzadas" con actores clave de la comunidad internacional, incluyendo a gobiernos tradicionalmente distanciados como el de Estados Unidos, socios regionales como Brasil, y organismos de crédito multilateral como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

A este esfuerzo se suma de manera directa la Organización de las Naciones Unidas. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ratificó que el organismo ya inició una campaña global de recaudación de fondos.

El plan de respuesta inmediata de Naciones Unidas contempla el envío masivo de viviendas prefabricadas para mitigar la alarmante demanda habitacional en el eje norte-costero venezolano. El éxito de este viraje diplomático determinará la velocidad con la que el país sudamericano logre levantarse de las ruinas.

Venezuela exigió a la ONU la liberación de los fondos para la reconstrucción tras el doble terremoto

El canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habiliten el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado para reconstruir las zonas afectadas por los dos terremotos registrados el 24 de junio, que afectaron especialmente al norte del país caribeño.

En una publicación en Telegram, Gil confirmó el pedido ante la ONU y explicó los motivos: "El Gobierno Bolivariano ha instado a los países miembros de las Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano. Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados".

El mensaje del diplomático se produjo después de una reunión liderada por el subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro ante Emergencias de la ONU, Tom Fletcher. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la asistencia de distintos países para las víctimas del doble terremoto, por el cual ya se registraron 3.811 muertos y 16.740 heridos.

Comenzaron las inspecciones estructurales para determinar qué edificios podrán ser reparados y cuáles deberán demolerse antes de iniciar la reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.