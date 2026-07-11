11 de julio de 2026 Inicio
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Alarma por el brote de ébola en Congo: ya hay 1.830 casos y 648 muertos

Según se detalló, la tasa de mortalidad escaló al 34,1% y las autoridades sanitarias vigilan la expansión del virus hacia nuevas provincias.

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Unos 764 pacientes están en “aislamiento/hospitalización”.

Unos 764 pacientes están en “aislamiento/hospitalización”.

El brote de ébola sigue encendiendo alertas en la República Democrática del Congo. De acuerdo a lo que informaron las autoridades locales, ya hay más de 600 muertes y más de 1.800 casos.

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De esta manera, se detalló que la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 34,1%, de acuerdo con las cifras de casos confirmados hasta el jueves y divulgados por el Ministerio de Comunicaciones. Hasta el momento, se contabilizaron 648 muertes y 1830 contagios.

Por su parte, las autoridades sanitarias también precisaron que 764 pacientes se encuentran en situación de “aislamiento/hospitalización”, mientras que otras 295 personas lograron recuperarse de la enfermedad. La tasa de rastreo de contactos asciende al 78,6% en las regiones afectadas.

Cuándo comenzó el brote del ébola en África

Oficialmente, el brote se declaró el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, y considerada como el epicentro de la epidemia. Hasta el momento, la enfermedad ya se propagó igualmente a Uganda, donde se detectaron 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

Esta emergencia médica se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la República Democrática del Congo.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas en los pacientes.

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