Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil El fuego comenzó en la llamada Zona Azul, donde hay salas de reuniones y pabellones de distintos países, y se propagó por la carpa de tela. La organización afirmó que el fuego está "bajo control" y no hubo heridos.







Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio. Redes sociales

Un incendio en el pabellón central de la cumbre climática COP 30 obligó a evacuar por completo el predio del evento que se desarrolla en Belém do Pará, Brasil, aunque las autoridades informaron que el fuego estaba "bajo control" y no se habían registrado heridos.

El siniestro se originó este jueves en la llamada Zona Azul, cerca de la entrada principal, un sector administrado por Naciones Unidas (ONU) donde hay salas de reuniones y pabellones de distintos países. Las causas no están confirmadas, pero algunas versiones apuntan a un desperfecto técnico en un televisor.

El fuego se extendió rápidamente por la carpa de tela que recubre el predio y el humo obligó a evacuar a todos los participantes. El personal de seguridad aisló la zona del incendio y, aunque no sonó ninguna alarma, ordenó a las personas presentes que se dirigieran a las salidas de emergencia.

Embed Incêndio agorinha na zona azul aqui da COP 30. pic.twitter.com/ACcM2s12cF — GugaNoblat (@GugaNoblat) November 20, 2025 El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informó minutos después que el incendio ya estaba "controlado" y no se habían registrado heridos. Los bomberos continuaban trabajando en el lugar para terminar de extinguir las llamas. No está claro cuándo se retomarán las actividades.

El fuego se desató en un jornada clave, ya que este viernes será el último día de debates, reuniones y actividades antes del cierre de la COP 30, y es cuando debería consensuarse el documento final. Decenas de personas esperaban en los alrededores del predio hasta que las autoridades decidieran si era seguro volver a ingresar.