20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

El fuego comenzó en la llamada Zona Azul, donde hay salas de reuniones y pabellones de distintos países, y se propagó por la carpa de tela. La organización afirmó que el fuego está "bajo control" y no hubo heridos.

Por
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Redes sociales

Un incendio en el pabellón central de la cumbre climática COP 30 obligó a evacuar por completo el predio del evento que se desarrolla en Belém do Pará, Brasil, aunque las autoridades informaron que el fuego estaba "bajo control" y no se habían registrado heridos.

La dura advertencia de organizaciones ambientalistas. 
Te puede interesar:

Organizaciones ambientalistas alertan sobre el deterioro de la política climática en Argentina

El siniestro se originó este jueves en la llamada Zona Azul, cerca de la entrada principal, un sector administrado por Naciones Unidas (ONU) donde hay salas de reuniones y pabellones de distintos países. Las causas no están confirmadas, pero algunas versiones apuntan a un desperfecto técnico en un televisor.

El fuego se extendió rápidamente por la carpa de tela que recubre el predio y el humo obligó a evacuar a todos los participantes. El personal de seguridad aisló la zona del incendio y, aunque no sonó ninguna alarma, ordenó a las personas presentes que se dirigieran a las salidas de emergencia.

Embed

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informó minutos después que el incendio ya estaba "controlado" y no se habían registrado heridos. Los bomberos continuaban trabajando en el lugar para terminar de extinguir las llamas. No está claro cuándo se retomarán las actividades.

El fuego se desató en un jornada clave, ya que este viernes será el último día de debates, reuniones y actividades antes del cierre de la COP 30, y es cuando debería consensuarse el documento final. Decenas de personas esperaban en los alrededores del predio hasta que las autoridades decidieran si era seguro volver a ingresar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las playas de Brasil perfectas para el turismo de surf.

Cuál es la playa de Brasil destacada para hacer surf y que se encuentra cerca de Florianópolis

Su mezcla de vegetación, arena clara y agua cristalina invita a explorar cada uno de sus rincones.

Cómo es la playa escondida del sur de Brasil que no todos conocen y se preserva de la mejor manera

Quarta Praia ofrece aguas cristalinas, tranquilidad y un entorno natural ideal para descansar.

Cuál es la playa brasileña que está cerca de varias islas y es un paraíso para visitar

escapada amazonica: cual es la playa brasilena que combina mar con selva

Escapada amazónica: cuál es la playa brasileña que combina mar con selva

La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Crato, al noreste de Brasil, mide 54 metros de alto.

Brasil: inauguraron una imponente estatua de Nuestra Señora de Fátima, más alta que el Cristo Redentor

Donald Trump le quitó a 105 productos ecuatorianos el 15% de aranceles para contener la inflación en alimentos.

Trump le quitó aranceles a países sudamericanos por la presión de la escalada de la inflación en EEUU

Rating Cero

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 34 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 43 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 47 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora