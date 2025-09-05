Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después La Policía uruguaya encontró los cuerpos de ambos niños, que eran intensamente buscados después de que su padre los llevó por la fuerza de la casa de su expareja: los tres fueron hallados en el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro. Por







Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

La Policía de Uruguay encontró los cuerpos sin vida de Alfonsina y Francisco, dos niños de 2 y 6 años que fueron secuestrados por su padre, Andrés Morosini, que también fue hallado muerto en el arroyo Don Estaban, en el departamento de Río Negro. La familia era intensamente buscada desde este miércoles, tras haberse llevado a la fuerza a sus hijos en el departamento de Soriano.

El hallazgo se dio en la zona del arroyo Don Esteban a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, cerca de la ciudad de Young, según informaron desde la Jefatura de Policía de Soriano a El País. En la búsqueda de los niños y su padre trabajaron buzos de la Armada Nacional junto a personal policial. El auto en el que había huido el hombre con los menores fue hallado a 3 metros de profundidad, con los tres cuerpos en el interior.

El padre era requerido por la Justicia por "un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares" y el pasado miércoles había sacado a los niños de la casa. Tras el secuestro de los niños, la madre publicó un video en sus redes sociales en el que decía estar "desesperada" por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a sus hijos.

uruguay asesinato Francisco y Alfonsina tenían 6 y 2 años, respectivamente. El caso comenzó cuando el miércoles, Morosini llegó y secuestró a sus hijos, tras amenazar a la madre. De allí salió rumbo a la Ruta 2, en dirección a Fray Bentos, y pasó un peaje. También pasó por la Ruta 24, según los registros de la Policía.

El operativo también involucró la utilización de cámaras de seguridad de estaciones de servicio y viviendas particulares, con el objetivo de rastrear el trayecto del vehículo de Morosini, un auto BYD rojo que, según las imágenes obtenidas, había transitado por la Ruta 20 en dirección hacia la Ruta 3.

Los menores fueron llevados a la morgue para luego ser entregados a su madre. En una pericia inicial que hicieron los efectivos, no notaron signos de violencia. Tampoco hay indicios de que el auto haya sufrido un accidente de tránsito antes de hundirse en el arroyo. Desde la fuerza policial aclararon que la investigación sigue, con el fin de no descartar ninguna hipótesis.