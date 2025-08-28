28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El streaming científico llegó al fondo de mar en Uruguay: encontraron una estrella de mar "caminando"

Tras generar furor en aguas argentinas, el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute llegó al país vecino para explorar las profundidades. En redes sociales se volvieron virales algunas especies asombrosas.

Por
Las cámaras lograron captar un momento único. 

Las cámaras lograron captar un momento único. 

Después de la expedición del Schmidt Ocean Institute en Argentina, el buque Falkor (too) llegó a Uruguay y generó revuelo en redes sociales. Entre las imágenes que se viralizaron en redes sociales esta semana, llamó la atención una estrella de mar deslizándose sobre el fondo marino con lo que parecían unos "pies".

Alerta en Estados Unidos por el descubrimiento de un gusano come carne en un humano
Te puede interesar:

Alerta en Estados Unidos por el descubrimiento de un "gusano come carne" en un humano

Embed

En una nueva expedición de SuBastian a 1.100 metros de profundidad, la cámara de alta definición captó un momento inédito: una estrella de mar deslizándose lentamente con sus pies ambulacrales, unas pequeñas extremidades que le permiten moverse por la superficie.

La nueva campaña del Schmidt Ocean Institute en Uruguay se encuentra investigando las profundidades del Cañón del Río de la Plata, ubicado a unos 340 kilómetros al sureste de Montevideo.

Entre la variedad de organismos que encontraron se destacan los corales blancos, esponjas, estrellas de la familia Astropectinidae, caracoles marinos, cangrejos, hasta un pulpo de color violeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/salocinuy/status/1960898144029327570&partner=&hide_thread=false

Los científicos del Conicet volvieron al puerto de Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming

Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming. En una misión en conjunto con el Schmidt Ocean Institute en el Cañón Submarino de Mar del Plata, los investigadores pudieron documentar especies nunca antes vistas en la región.

Minutos después de las 8 de la mañana, el buque Falkor Too arribó al puerto de Buenos Aires, desde allí el jefe científico de la expedición en el Cañón Submarino de Mar del Plata, Daniel Lauretta habló con la prensa y aseguró que "nuestro objetivo era comunicar y tratar de transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio y tenemos esta parte que es el trabajo en el campo, esta vez con el buque que es increíble con el convenio que hizo Conicet. Nos permitió poder transmitir el fondo en vivo y en directo, la fauna que tenemos es increíble".

Streaming del Conicet

Sobre la cantidad de personas que se sumaron a los streamings en el canal oficial del Schmidt Ocean Institute, que en algunas ocasiones sobrepasó los 90 mil, Lauretta remarcó que "el equipo de trabajo la verdad que funcionó muy bien y les gustó interactuar con la gente. El resultado fue muy bueno, estamos muy contentos". En un principio, el objetivo de los investigadores era pasar las 800 visualizaciones que tuvieron otros vivos del canal, pero se sorprendieron con los números.

¿Cuál es el siguiente paso? "Se vienen meses de trabajo de laboratorio, lupa y microscopio analizando", explicó Lauretta, aunque no descartan poder organizar una exposición para que la gente pueda ver las especies recolectadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El colectivero captó a un fantasma pidiéndole bajar. 

Escalofriante: un colectivero grabó a un fantasma cuando pasaba por el cementerio de la Chacarita

En redes sociales se viralizaron varios videos de la tormenta de arena.

¿Se viene el apocalipsis? Las escalofriantes imágenes de una tormenta de arena en Phoenix

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.

Una niña le pidió ayuda a ChatGPT para la tarea de una forma polémica y se llevó el reto de su madre

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

Los detalles del estudio al streamer galo.

Revelan escalofriantes detalles de la autopsia al streamer francés que murió durante un vivo

La conmovedora historia del amante de las montañas rusas.

Se propuso subir a la mayor cantidad de montañas rusas en 7 días y logró un récord Guinness: a cuánto llegó

Rating Cero

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

últimas noticias

play
Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Hace 16 minutos
Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 24 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 31 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 58 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora