El streaming científico llegó al fondo de mar en Uruguay: encontraron una estrella de mar "caminando"

Después de la expedición del Schmidt Ocean Institute en Argentina , el buque Falkor (too) llegó a Uruguay y generó revuelo en redes sociales. Entre las imágenes que se viralizaron en redes sociales esta semana, llamó la atención una estrella de mar deslizándose sobre el fondo marino con lo que parecían unos "pies".

En una nueva expedición de SuBastian a 1.100 metros de profundidad , la cámara de alta definición captó un momento inédito : una estrella de mar deslizándose lentamente con sus pies ambulacrales , unas pequeñas extremidades que le permiten moverse por la superficie.

Captaron a una estrella de mar "caminando" en las profundidades durante la expedición Uruguay Sub200. El hecho quedó captado en el marco de la investigación que está realizando el Schmidt Ocean Institute en el Atlántico Sur profundo en la costa de Uruguay. Las imágenes… pic.twitter.com/jZBSuN1jpO

La nueva campaña del Schmidt Ocean Institute en Uruguay se encuentra investigando las profundidades del Cañón del Río de la Plata , ubicado a unos 340 kilómetros al sureste de Montevideo.

Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming. En una misión en conjunto con el Schmidt Ocean Institute en el Cañón Submarino de Mar del Plata, los investigadores pudieron documentar especies nunca antes vistas en la región.

Minutos después de las 8 de la mañana, el buque Falkor Too arribó al puerto de Buenos Aires, desde allí el jefe científico de la expedición en el Cañón Submarino de Mar del Plata, Daniel Lauretta habló con la prensa y aseguró que "nuestro objetivo era comunicar y tratar de transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio y tenemos esta parte que es el trabajo en el campo, esta vez con el buque que es increíble con el convenio que hizo Conicet. Nos permitió poder transmitir el fondo en vivo y en directo, la fauna que tenemos es increíble".

Streaming del Conicet

Sobre la cantidad de personas que se sumaron a los streamings en el canal oficial del Schmidt Ocean Institute, que en algunas ocasiones sobrepasó los 90 mil, Lauretta remarcó que "el equipo de trabajo la verdad que funcionó muy bien y les gustó interactuar con la gente. El resultado fue muy bueno, estamos muy contentos". En un principio, el objetivo de los investigadores era pasar las 800 visualizaciones que tuvieron otros vivos del canal, pero se sorprendieron con los números.

¿Cuál es el siguiente paso? "Se vienen meses de trabajo de laboratorio, lupa y microscopio analizando", explicó Lauretta, aunque no descartan poder organizar una exposición para que la gente pueda ver las especies recolectadas.