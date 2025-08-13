13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Parlamento uruguayo dio media sanción a una ley de eutanasia para "regular la muerte digna"

La Cámara de Diputados del país vecino dio luz verde a una iniciativa que regula y garantiza el "derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir". Ahora pasará al Senado, donde el Frente Amplio, impulsor del proyecto, tiene la mayoría necesaria para convertirlo en ley.

Por
Una imagen del recinto de la cámara baja uruguaya. 

Una imagen del recinto de la cámara baja uruguaya. 

Durante la madrugada de este miércoles, tras una extensa sesión marcada por tensos debates, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, una iniciativa que tiene como objetivo dar un marco legal al “derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”.

Maravilla Martínez fue el objetivo de los defensores del Carbonero.
Te puede interesar:

Racing cayó por 1-0 ante Peñarol en una batalla en Uruguay por la ida de los octavos de final

De convertirse en ley, Uruguay se sumaría a Colombia y Ecuador como los únicos países de América Latina que permiten la muerte asistida. La votación en el Parlamento se saldó con 64 legisladores a favor y 29 en contra, superando con holgura el mínimo requerido de 50 apoyos en una cámara compuesta por 99 miembros.

El proyecto, impulsado por oficialista el Frente Amplio y por sectores de la oposición, establece que podrán solicitar el procedimiento las personas mayores de edad, con plena capacidad de discernimiento, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en fase terminal, o que sufran dolores físicos o psíquicos que resulten insoportables. La decisión deberá contar con el aval de al menos dos médicos y estará limitada a ciudadanos uruguayos o a extranjeros con residencia legal en el país.

La norma describe la eutanasia como un acto destinado a ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” para quienes cumplan con las condiciones establecidas. El texto precisa que la solicitud debe ser voluntaria, libre de presiones externas, y que el paciente podrá desistir en cualquier momento antes de la aplicación del procedimiento.

En Uruguay, el debate legislativo sobre la eutanasia se remonta formalmente a 2019, aunque propuestas previas no prosperaron. En 2022, un proyecto similar fue rechazado en el Senado. Actualmente, la legislación vigente —aprobada en 2013— reconoce el derecho de los pacientes con enfermedades terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados en el Código Penal como “homicidio piadoso”, figura que contempla penas atenuadas.

El texto aprobado esta semana en Diputados es el resultado de meses de trabajo en la Comisión de Salud de la cámara, que dio su aval en julio pasado. El proyecto será remitido ahora al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, y sus impulsores aspiran a que sea votado antes de fin de año.

A nivel internacional, la eutanasia y el suicidio asistido están autorizados en países como Bélgica, Países Bajos, España y Canadá, así como en algunos estados de Australia y Estados Unidos, cada uno con requisitos y procedimientos propios. En todos los casos, la discusión pública gira en torno a un delicado equilibrio: garantizar la autonomía de los pacientes que desean poner fin a su vida, y asegurar que el proceso se realice bajo estrictas salvaguardas éticas y médicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Peñaron ganó el clásico uruguayo 3 a 0 frente a Nacional, lo que desató el supuesto enfrentamiento

Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Alarma en Estados Unidos: aparecieron conejos con tentáculos en la cabeza y hay preocupación por un virus.

Alarma en Estados Unidos: aparecieron conejos con "tentáculos" en la cabeza y hay preocupación por un virus

El incendio fue contenido y no hubo estructuras dañadas.

Descarriló un tren que llevaba sustancias peligrosas en Texas: hubo incendios de pastizales

Primero Zelenski se reunirá  con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Zelenski llegó a Berlín para reunirse con sus aliados y tener una cumbre virtual con Trump

Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Extraño fenómeno en China: jóvenes desempleados pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Rating Cero

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

últimas noticias

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: Continúa el deterioro de los salarial

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro de los salarial"

Hace 5 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Hace 12 minutos
La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 27 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 32 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora