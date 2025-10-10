Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Elizabeth Warren compartió un video en X donde cuestionó el swap de u$s20 mil otorgado por el Tesoro estadounidense al gobierno de Javier Milei. "Tenemos una ley para detener este rescate y poner a Estados Unidos primero", señaló.

Crece la resistencia interna en los Estados Unidos al plan de salvataje financiero para Argentina anunciado por el secretario del Tesoro estadounidese, Scott Bessent. La senadora demócrata Elizabeth Warren compartió un video en su cuenta de X donde anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar el swap de u$s20 mil millones y quitarle al presidente Donald Trump la facultad de “brindar apoyo de manera unilateral".

Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

“Donald Trump cerró nuestro gobierno. Pero está abierto a desembolsar US$20.000 millones para su aliado político en la Argentina . Tenemos un nuevo proyecto de ley para detener este rescate y poner a ‘Estados Unidos primero’”, escribió la senadora en un posteo donde adjuntó video con fuertes cuestionamientos.

“ Trump quiere enviar US$20.000 millones de tus impuestos para rescatar a su amigo político en la Argentina antes de las elecciones “, se la escucha expresar a Warren en el video donde cuestiona la alianza entre Trump y Milei, en la previa a los comicios legislativos del 26 de octubre.

“Ah, y el rico hedge fund que recientemente invirtió en la Argentina, que según se informa incluye al amigo íntimo del secretario del Tesoro, obtendrá una ganancia inesperada “, añadió la senadora por Massachussetts.

Qué dice el proyecto de ley presentado en EEUU

El proyecto de ley, llamado "No Argentina Bailout Act", fue presentado de manera formal el jueves a la noche y cuenta con la firma de la senadora Warren junto a la de Tim Kaine (Virginia), Chris Van Hollen (Maryland), Cory Booker (Nueva Jersey), Tina Smith (Minnesota), Rubén Gallego (Arizona), Bernie Sanders (Vermont) y Peter Welch (Vermont).

El mismo tiene como objetivo prohibir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE, por sus siglas en inglés) política con la que cuenta el Departamento del Tesoro para rescatar mercados financieros e inversores globales y que en este caso Scott Bessen hizo uso para el gobierno de Javier Milei.

El detalle de la norma marca que en caso de aprobarse, se “eliminaría la facultad de la administración Trump para brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato del presidente argentino Javier Milei“, y ”prohibiría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el FSE para brindar asistencia financiera directa o indirecta a Argentina, incluyendo el uso de líneas de swap de divisas, compras de divisas o deuda soberana, o préstamos directos".