10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Elizabeth Warren compartió un video en X donde cuestionó el swap de u$s20 mil otorgado por el Tesoro estadounidense al gobierno de Javier Milei. "Tenemos una ley para detener este rescate y poner a Estados Unidos primero", señaló.

Por
“Donald Trump cerró nuestro gobierno
“Donald Trump cerró nuestro gobierno", denunció Warren. 

Crece la resistencia interna en los Estados Unidos al plan de salvataje financiero para Argentina anunciado por el secretario del Tesoro estadounidese, Scott Bessent. La senadora demócrata Elizabeth Warren compartió un video en su cuenta de X donde anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar el swap de u$s20 mil millones y quitarle al presidente Donald Trump la facultad de “brindar apoyo de manera unilateral".

Estabilizar Argentina es prioritario para EEUU, afirmó Bessent.
Te puede interesar:

Bessent, tras el anuncio del swap: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

“Donald Trump cerró nuestro gobierno. Pero está abierto a desembolsar US$20.000 millones para su aliado político en la Argentina. Tenemos un nuevo proyecto de ley para detener este rescate y poner a ‘Estados Unidos primero’”, escribió la senadora en un posteo donde adjuntó video con fuertes cuestionamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenWarren/status/1976674530522460249&partner=&hide_thread=false

Trump quiere enviar US$20.000 millones de tus impuestos para rescatar a su amigo político en la Argentina antes de las elecciones“, se la escucha expresar a Warren en el video donde cuestiona la alianza entre Trump y Milei, en la previa a los comicios legislativos del 26 de octubre.

“Ah, y el rico hedge fund que recientemente invirtió en la Argentina, que según se informa incluye al amigo íntimo del secretario del Tesoro, obtendrá una ganancia inesperada“, añadió la senadora por Massachussetts.

Qué dice el proyecto de ley presentado en EEUU

El proyecto de ley, llamado "No Argentina Bailout Act", fue presentado de manera formal el jueves a la noche y cuenta con la firma de la senadora Warren junto a la de Tim Kaine (Virginia), Chris Van Hollen (Maryland), Cory Booker (Nueva Jersey), Tina Smith (Minnesota), Rubén Gallego (Arizona), Bernie Sanders (Vermont) y Peter Welch (Vermont).

El mismo tiene como objetivo prohibir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE, por sus siglas en inglés) política con la que cuenta el Departamento del Tesoro para rescatar mercados financieros e inversores globales y que en este caso Scott Bessen hizo uso para el gobierno de Javier Milei.

El detalle de la norma marca que en caso de aprobarse, se “eliminaría la facultad de la administración Trump para brindar apoyo financiero unilateral a la Argentina durante el mandato del presidente argentino Javier Milei“, y ”prohibiría al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el FSE para brindar asistencia financiera directa o indirecta a Argentina, incluyendo el uso de líneas de swap de divisas, compras de divisas o deuda soberana, o préstamos directos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paul Krugman.

Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina

La escultura fue colocada en el Museo de Cera de Madrid.

Milei en Museo de Cera de Madrid: un artista colocó una figura suya como un perro faldero de Donald Trump

Scott Bessent  definió el acuerdo como una inversión astuta.

Bessent negó que el swap sea un rescate y destacó el compromiso de Milei de "sacar a China de la Argentina"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.

Cáncer de colon: revelaron cuál es el síntoma en adultos jóvenes que suele subestimarse

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 24 minutos
“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 56 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora