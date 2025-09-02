Una reina de belleza dio a luz un bebé, lo metió en una bolsa de basura y lo escondió en el armario Una porrista, de 21 años de edad, de la Universidad de Kentucky fue arrestada por ocultar el nacimiento y muerte de su hijo. "El infante fue localizado envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra", señaló el informe policial. Por







Una reina de belleza dio a luz un bebé, lo metió en una bolsa de basura y lo escondió en el armario

Un macabro hallazgo ocurrió en Estados Unidos, una porrista y reina de belleza de la Universidad de Kentucky fue detenida por dar a luz a su hijo, meterlo en una bolsa y esconderlo en el armario de su cuarto. Laken Snelling enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de evidencia física y ocultamiento del nacimiento de un infante.

La joven de 21 años, oriunda de White Pine, Tennessee, que actualmente se encontraba en el último año de la carrera de Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad en la Universidad de Kentucky, fue arrestada por ocultar el nacimiento de su hijo.

Laken Snelling (1) Redes sociales. "El infante fue localizado envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra", informó el Departamento de Policía de Lexington, cuando respondieron a una llamada en una vivienda ubicada en 400 de Park Avenue.

La joven porrista "admitió haber limpiado cualquier evidencia y colocado todos los artículos utilizados en la limpieza dentro de una bolsa de basura negra, incluyendo al infante, envuelto en una toalla", añadieron las autoridades.

Laken Snelling (2) Redes sociales. Por el momento, la Oficina del Médico Forense del Condado de Fayette no reveló las causas de muerte del bebé, mientras que la investigación continúa activa. Según el Daily Mail, en sus redes sociales, Snelling subió un video "diciendo que sus metas en la vida eran ser madre y tener una familia".