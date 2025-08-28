28 de agosto de 2025 Inicio
Alerta en Estados Unidos por el descubrimiento de un "gusano come carne" en un humano

El Departamento de Salud y Servicios Humanos detectó el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en una persona. Estas larvas de mosca se caracterizan por alimentarse de carne viva, que suele afectar ganado, mascotas y fauna silvestre.

Alerta en Estados Unidos por el descubrimiento de un "gusano come carne" en un humano

Estados Unidos está bajo alerta por la aparición del "gusano come carne" en un humano, el Departamento de Salud y Servicios Humanos detectó el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) en una persona que regresó al país tras visitar El Salvador.

Según una investigación realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en conjunto con el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el hombre arribó a Estados Unidos a principios de agosto, proveniente de una estadía en El Salvador, uno de los países afectados por el brote de Cochliomyia hominivorax.

Aunque aclararon que "el riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo", es la primera vez que se detecta la presencia de este gusano come carne en un humano en el país. El conocido también como gusano barrenador es la larva de una mosca, la cual deposita huevos en un animal.

Tras eclosionar, la larva se abre paso alimentándose de tejido vivo y puede ser fatal, tanto en animales como en humanos, si no es tratada a tiempo. Este proceso se llama como miasis, lo que provoca fiebre, inflamación, dolor y secreción.

Este gusano puede generar perdidas económicas millonarias si afecta a las regiones que trabajan con ganado, como por ejemplo Texas, el gobernador Greg Abbot aseguró que "todo esto está en riesgo debido al gusano barrenador del Nuevo Mundo".

Para poder combatir y erradicar la plaga, tanto Estados Unidos como México crearon una estrategia clave que consiste en liberar millones de machos mosca esterilizados, que al aparearse con las hembras imposibilitan el desarrollo de este parásito.

