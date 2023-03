Una maestra que vende contenido por Only Fans delató a padres y alumnos

La maestra mexicana cuenta en las grabaciones que recibió varias propuestas de padres y alumnos, los cuales la invitaban a salir o le hacían preguntas sobre su actividad. "¿Tiene novio?"; "la encontré en TikTok; "qué edad tiene?", son algunos de los mensajes que compartió en redes sociales.

Tik Tok maestra 29-3-23.png

¿Qué es Only Fans?

La plataforma se creó en 2016, pero en sus comienzos el contenido que se subía estaba destinado para artistas quienes intentaban promocionar contenido exclusivo a sus fans.

Se trata de una red social solo para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y vídeos eróticos o sexuales de todos los tipos y categorías. También hay cuentas de chefs de renombre, artistas o estrellas del fitness que tienen un perfil y comparten fotos y vídeos con sus seguidores.

Si bien hay canales gratuitos, en la mayoría de los casos para poder acceder a los contenidos los usuarios tienen que convertirse en fans de la persona que los publica. Para ello, tienen que suscribirse al perfil y abonar una cuota mensual, cuyo importe es fijado por el creador dentro de unos márgenes mínimos y máximos que establece la plataforma.

Tiene 70 años, se abrió un Only Fans y durante el primer mes de trabajo ganó 30 mil dólares

Michelle Hardenbrook es furor a sus 70 años, vende fotos eróticas a través de la plataforma Only Fans y durante su primer mes de trabajo ganó 30 mil dólares. A pesar del éxito, la mujer contó que su familia dejó de hablarle debido a su nueva forma de ganarse la vida y admitieron que están avergonzados de ella.

Este es el caso de Michelle Hardenbrook, una abuela de 70 años que largó todo para dedicarse a vender sus fotos sensuales. Durante el 2020, debido a la pandemia, decidió abrir una cuenta en la aplicación para ganar dinero y ayudar a uno de sus hijos con discapacidad. Con el tiempo, sus fans aumentaron y el contenido que generaba empezó crecer en compras y vistas.

Pero no todo es color de rosas, ya que el resto de su familia desaprueba su comportamiento. "Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que 'Michelle es rara'. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, aseguró en una entrevista para el diario Daily Star.