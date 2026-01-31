31 de enero de 2026 Inicio
La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

La medida fue confirmada por la titular de Política Exterior del organismo, Kaja Kallas, quien señaló que los 27 Estados miembros “dieron el paso decisivo” tras la represión de las protestas que dejaron más de 6 mil fallecidos. El factor Estados Unidos y qué puede pasar a futuro en la región.

La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. La medida se conoce luego de varias protestas ocurridas en el país de Medio Oriente que, según organizaciones de derechos humanos, dejaron más de 6 mil fallecidos.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan (derecha), y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la conferencia de prensa ofrecida en Estambul este viernes 30 de enero de 2026.
La advertencia de Irán a EEUU: "Estamos listos para negociar, pero también para la guerra"

La medida fue confirmada por titular de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, quien señaló que los 27 Estados miembros “dieron el paso decisivo” luego de la represión de las protestas antigubernamentales.

En este marco, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció entre semana el envío de nuevos buques a Irán y advirtió que Therán aún está a tiempo de negociar para impedir la escalada del conflicto y un acuerdo nuclear.

Por su parte, la misión de Irán ante Naciones Unidas respondió en X las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtieron que el país está listo "para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes".

En comunicación con el conductor de Argentina en Vivo por C5N, Néstor Dib, la periodista y corresponsal de guerra Teresa Bo, realizó un análisis sobre lo que podría llegar a ocurrir en la región ante una eventual intromisión estadounidense en Irán.

"Justamente es la incertidumbre lo que a uno le genera preocupación. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Cuando el año pasado hubo ataques en las plantas de enriquecimiento de uranio hubo varios informes donde dijeron que no se habían destruido todas las capacidades nucleares y todavía se generan dudas", señaló en un primer momento la especialista en temas internacionales.

Para luego agregar: "Podría ser que se vuelvan a atacar esos lugares, podría ser que se ataquen ciertos lugares de la Guardia Revolucionaria Iraní, que es un poco el brazo armado del gobierno. Pero realmente nadie sabe el plan de los Estados Unidos".

La amenaza de Donald Trump a Irán

Donald Trump Foro Económico Mundial Davos 2026

El mandatario estadounidense instó a Irán a que se "siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - no armas nucleares" y destacó que un importante contingente de la Marina se dirige hacia Medio Oriente. Horas antes el Ejército había informado la llegada del grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln a la región.

"Una armada masiva se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela", explicó Trump y comparó a la situación con la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: "Al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario".

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", prosiguió el republicano y recordó lo ocurrido en 2025: "Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche".

El presidente de Estados Unidos viene amenazando con atacar Irán desde que se hizo pública a nivel internacional la represión masiva a las protestas contra el gobierno iraní.

