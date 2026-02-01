Insólito: un joven fue operado por tener un proyectil de la Primera Guerra Mundial en el recto El hecho lo protagonizó un joven de 24 años que marcó que un objeto se encontraba en el ano, por lo que fue asistido por unos médicos. Por + Seguir en







El joven fue asistido en el Hospital Universitario de Rangueil Redes sociales

Un joven asistió a un hospital de Francia y afirmó que un objeto quedó obstruido en el ano luego de que se lo introdujera, por lo que debió ser atendido por un grupo de médicos. El personal logró retirarlo y advirtió que se trataba de un proyectil utilizado en la Primera Guerra Mundial.

El hecho se produjo cuando un paciente de 24 años concurrió al Hospital Universitario de Rangueil, ubicado en la ciudad de Toulouse, debido a molestias en el ano. Ante esta situación, fue intervenido quirúrgicamente y una fuente señaló al diario local Actu Toulouse que "el cirujano descubrió un proyectil de la Primera Guerra Mundial, que el hombre se había introducido en el recto".

En este marco, los médicos se comunicaron con los servicios de emergencia por el suceso, por lo que bomberos y policías se dirigieron al hospital. También intervino personal especializado en artefactos explosivos, que descartaron que el objeto signifique un peligro.

Hospital Universitario de Rangueil El joven fue asistido en el Hospital Universitario de Rangueil. Actu Toulouse En tanto, el joven permanecía hospitalizado en el establecimiento, mientras que los investigadores podrían abrir una causa judicial por "violación de la legislación de armas". Por lo pronto, según consignó el diario La Dépêche du Midi, las autoridades no descartan que se trate de un caso de chemsex, que se trata de fiestas en las que los participantes mantienen relaciones sexuales después de consumir estupefacientes.

En tanto, el medio mencionado señaló que también podría ser sancionado por "graves trastornos causados en el hospital" luego del hecho.