7 de septiembre de 2026 Inicio
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Conmoción en el gobierno alemán tras el amplio triunfo de la ultraderecha: "No lo esperábamos"

El canciller Friedrich Merz reconoció que "es la peor derrota electoral que la CDU ha sufrido en años, en décadas". Aclaró que el Ejecutivo “se encargará de que se aplique la Constitución".

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Es la peor derrota electoral en décadas

"Es la peor derrota electoral en décadas", admitió el canciller.

El canciller alemán Friedrich Merz, se mostró "profundamente conmocionado" por la amplia victoria del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania (AfD) sobre su partido de centro-derecha, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en las elecciones regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

Ulrich Siegmund celebró como un “momento histórico” el contundente triunfo de su partido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, Alemania.
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En una conferencia dw prensa en Berlín, Merz reconoció que un resultado "así, en esta forma, no lo esperábamos". Finalmente, el candidato cristianodemócrata Sven Schulze obtuvo solo el 17,2 % de los votos frente al 43,8 % de AfD), una pérdida de 20 puntos con respecto a 2021.

"La peor derrota"

"Es la peor derrota electoral que la CDU ha sufrido en años, en décadas", resaltó el canciller, cuando solo faltan dos semanas para las elecciones regionales en Berlín y en la región oriental de Mecklemburgo-Antepomerania.

Merz reconoció que quizá su Gobierno no ha sabido transmitir "emocionalmente" la necesidad de las reformas estructurales, pero reafirmó "mi determinación de continuar por la senda de las reformas permanece inquebrantable",

"Debemos intentar alcanzar mejor emocionalmente a las personas. Para muchas personas en Alemania su situación vital es difícil, muchos están preocupados por el futuro", admitió.

Al mismo tiempo, frente a las preocupaciones en Alemania y Europa por el avance de la ultraderecha dejó un mensaje claro: "Sabemos que Alemania, debido a su historia, cuenta con una responsabilidad especial. Siempre mantendremos nuestro orden político y nuestro anclaje firme en Europa".

"Quiero asegurar esto a todos en nuestro país: nuestras instituciones son estables y capaces de defenderse, nuestra Constitución protege y garantiza este orden y el Gobierno que dirijo se encargará de que se aplique la Constitución. Este mensaje va dirigido también a nuestros amigos en Europa y en todo el mundo", aseguró.

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