Desde China, Sabino Vaca Narvaja pidió "abrir una nueva etapa de convergencia y desarrollo compartido"

El exembajador argentino en en ese país participó del Simposio Académico Internacional sobre el Pensamiento de Xi Jinping, donde subrayó que “la pregunta ya no es solamente qué puede hacer la tecnología, sino también qué queremos, como sociedades, que haga la tecnología”.

El exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, encabezó este lunes en Shenzhen la apertura del Simposio Académico Internacional sobre el Pensamiento de Xi Jinping , donde planteó que el desarrollo tecnológico global necesita una orientación humanista y advirtió que "la pregunta ya no es solamente qué puede hacer la tecnología, sino también qué queremos, como sociedades, que haga la tecnología" .

Durante su intervención, Vaca Narvaja propuso un nuevo concepto para pensar la etapa tecnológica actual: el "Momento Shenzhen". Según explicó, así como el "momento Ford" representó la revolución de la producción en masa y el "momento Sputnik" la carrera por la frontera tecnológica, la ciudad china simboliza hoy "la capacidad de innovar, industrializar, escalar, integrar y abaratar simultáneamente tecnologías cada vez más complejas" . "El Momento Shenzhen puede abrir una nueva etapa de convergencia y desarrollo compartido", sostuvo.

El encuentro fue organizado por la Base de Investigación Colaborativa de Xinhua del Centro de Estudios sobre el Pensamiento de Xi Jinping sobre la Cultura, la Universidad Normal del Sur de China y el Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Guangdong del Partido Comunista de China. Allí, el diplomático argentino remarcó que, si la revolución tecnológica se combina con una filosofía de cooperación y beneficio mutuo, puede favorecer "una nueva convergencia histórica" en la que la inteligencia artificial, la robótica y las energías limpias sirvan para reducir —y no ampliar— las brechas entre países .

Vaca Narvaja fue crítico de una modernización pensada únicamente en términos de acumulación material. "La tecnología sin un propósito humano puede profundizar las desigualdades. El desarrollo sin raíces culturales puede producir alienación. La globalización sin respeto por la diversidad puede generar confrontación", afirmó, y remarcó que el progreso requiere, además de capacidades tecnológicas, "confianza cultural, responsabilidad ética y una concepción clara de la sociedad que queremos construir".

En esa línea, sostuvo que la modernización "no debería evaluarse únicamente por la cantidad de riqueza que produce, sino fundamentalmente por su capacidad para mejorar la vida de las personas", y ubicó esa visión humanista en el centro de la etapa liderada por Xi Jinping, con proyección hacia el XV Plan Quinquenal y los objetivos de modernización de China hacia 2049.

El panel inaugural estuvo integrado por el director general del Instituto Xinhua, Liu Gang; el viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh, Hong Dayong; el editor jefe de la Agencia Xinhua, Lyu Yansong; el jefe del Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Guangdong, Hu Jinjun; el secretario del Comité Normal de la Universidad Normal del Sur de China, Wang Hengyin; y el director del Comité Académico de la Universidad Normal de Beijing, Han Zhen.

En ese marco, la ponencia de Vaca Narvaja, titulada "Subjetividad cultural y modernización china: construir la modernidad sin perder la identidad", tuvo un lugar destacado: fue el único extranjero entre los oradores principales de la sesión inaugural, inmediatamente después de las autoridades chinas. El dato no es menor tratándose de un seminario dedicado a proyectar internacionalmente el pensamiento cultural del máximo líder chino, y se enmarca en más de dos décadas de vínculo académico, político y cultural que el exembajador mantiene con China, profundizado luego de dejar su cargo diplomático.

Para Vaca Narvaja, Shenzhen refleja un cambio de paradigma en la disputa tecnológica global: ya no se trata solo de quién inventa primero, sino de quién logra convertir la innovación en ecosistemas industriales completos capaces de escalarla rápidamente. A su juicio, esa transformación puede tener alcance mundial si se articula con la filosofía china de cooperación y desarrollo compartido. "El Momento Shenzhen puede ser mucho más que un nuevo momento tecnológico chino: puede contribuir a una nueva convergencia histórica entre civilizaciones y entre el Norte y el Sur Global", señaló.

El académico argentino planteó además que la experiencia china demuestra que modernización no equivale necesariamente a occidentalización, y que cada sociedad puede trazar su propio camino de desarrollo sin resignar identidad ni autonomía. "El desafío para nuestros países no es ser simples receptores o consumidores de la nueva revolución tecnológica, sino participar activamente de ella, incorporar conocimiento y capacidades productivas y construir nuestros propios caminos de modernización", sostuvo, y agregó que una cooperación internacional basada en el beneficio mutuo podría evitar que la revolución tecnológica profundice las asimetrías existentes.

Vaca Narvaja participa además del Centro de Estudios de Sinología de la UBA y del Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC), desde donde impulsa la vinculación de la Argentina con los ecosistemas de innovación chinos. "La gran oportunidad para el Sur Global es ingresar a esta nueva modernidad tecnológica sin dejar de ser nosotros mismos. Cooperar no significa renunciar a nuestra identidad: significa construir desde ella un futuro compartido", concluyó.