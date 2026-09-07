Tragedia en la ruta: un colectivo cayó 30 metros al vacío y murieron al menos 25 personas El dramático incidente vial ocurrió el sábado por la noche, con un ómnibus que trasladaba mayoritariamente a estudiantes de nivel primario y secundario y se despistó en un camino de montaña. Por Agregar C5N en









La tragedia se cobró la vida de al menos 25 personas, entre ellas el conductor.

Un dramático incidente vial conmociona a la isla de Fogo, en el archipiélago de Cabo Verde. Un micro que trasladaba mayoritariamente a estudiantes de nivel primario y secundario despistó en un camino de montaña y cayó por una ladera de aproximadamente 30 metros. El último balance oficial confirma al menos 25 víctimas fatales.

El hecho se produjo el sábado por la noche en la zona norte de la isla, específicamente en el trayecto que conecta Chã das Caldeiras con Campanas de Cima. El vehículo regresaba de una excursión de carácter privado impulsada por el propio chofer, quien también falleció en el lugar. Desde el ámbito educativo precisaron que la actividad no contaba con la organización de los establecimientos escolares.

Las tareas de auxilio se vieron seriamente dificultadas por la geografía del lugar, caracterizada por terrenos rocosos, pendientes pronunciadas y accesos complejos. No obstante, los equipos de emergencia trabajaron a lo largo de la noche para rescatar a los sobrevivientes y derivarlos al Hospital Regional São Francisco de Assis.

Ante la magnitud del hecho, el presidente José María Neves expresó su dolor a través de un mensaje en sus redes sociales: "Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo".

La investigación de las causas del incidente Fogo integra el archipiélago de Cabo Verde, en el Atlántico frente a la costa occidental africana. Al cierre de los primeros reportes, las labores de auxilio y el recuento de víctimas del colectivo seguían en marcha. Autoridades locales y forenses trabajan en la identificación de fallecidos y en la asistencia a los sobrevivientes. El episodio conmociona a la pequeña comunidad de la isla de Fogo y reactiva el debate sobre seguridad vial en zonas rurales.