Una avioneta se estrelló contra un restaurante en el sur de Brasil: murieron todos los ocupantes

El impacto produjo el incendio de las viviendas linderas. Tras los peritajes correspondientes, se confirmó la muerte del piloto y las otras tres personas que viajaban a bordo.

Una avioneta con cuatro personas a bordo se estrelló en Capão da Canoa, en el sur de Brasil, y dejó un saldo fatal: todos los ocupantes murieron tras el fuerte impacto.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave se descontroló en el aire pocos minutos después de despegar, cayó en picada y terminó incrustada contra un restaurante, donde luego se produjo una explosión que afectó incluso a las casas linderas.

El accidente ocurrió en plena zona urbana y quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que la avioneta pierde altura y se precipita a toda velocidad contra el inmueble.

Según informaron las autoridades, entre las víctimas se encuentran empresarios que dirigían a una feria textil en la ciudad de Ibitinga, uno de los eventos más importantes del sector en el país. También murió el piloto y otro socio de la empresa.

| Un avión monomotor se estrelló contra un restaurante en Capão da Canoa, en el litoral norte de Rio Grande do Sul, Brasil, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas. pic.twitter.com/FDaKVthv0i

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, efectivos de la Brigada Militar, personal municipal y equipos de la compañía estatal de energía eléctrica , que colaboraron en el operativo de emergencia. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Rio Grande do Sul, el avión volaba a baja altura cuando comenzó a perder altitud poco después del despegue. La aeronave había partido desde San Pablo, realizó una escala en Criciúma para cargar combustible y luego se dirigió a Capão da Canoa para recoger a los empresarios.

En su caída, la aeronave también arrasó cables de electricidad, lo que provocó un corte de energía y obligó a interrumpir el tránsito en la zona. A pesar de la violencia del choque, no hubo víctimas entre vecinos ni transeúntes. El restaurante contra el que impactó la avioneta se encontraba cerrado al momento del accidente, lo que evitó una tragedia aún mayor.