Continúa la búsqueda del piloto de Estados Unidos desaparecido en Irán tras ser derribado Un caza F-15 y un avión de ataque A-10 fueron alcanzados por el ejército persa y las fuerzas de rescate estadounidenses ya encontraron al primer tripulante, pero sigue el trabajo para encontrar al segundo. Por + Seguir en







El primer piloto pudo ser rescatado. Redes sociales

Dos aeronaves militares estadounidenses habían sido derribadas hace dos días por las fuerzas de Irán, lo que desencadenó en una intensa búsqueda y rescate de uno de los pilotos, pero continúa la búsqueda para el segundo de ellos.

El caza F-15E y el avión de ataque A-10 fueron alcanzados por fuego enemigo y uno de los dos tripulantes del F-15 fue rescatado, pero no se dio a conocer su estado de salud. Cabe destacar que, dos helicópteros estadounidenses de búsqueda también fueron alcanzados por el fuego iraní y algunos miembros fueron heridos.

Tres funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato desmintieron las afirmaciones previas de la administración de Trump que indicaba que las fuerzas habían logrado la superioridad aérea sobre Irán, confirmaron lo sucedido y plantearon interrogantes sobre cuánto arsenal quedaba luego de un mes.

Es el primer caso conocido de un avión estadounidense derribado en territorio enemigo desde el inicio del conflicto. La operación de búsqueda y rescate del tripulante desaparecido el F-15 es el momento más peligroso hasta la fecha para las tropas de Estados Unidos.

La televisión iraní emitió un comunicado de comerciantes locales del oeste que ofrecían una recompensa por la recuperación de los tripulantes derribados y pidieron a la población no maltratar al piloto.