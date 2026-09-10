10 de septiembre de 2026 Inicio
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Festival Democracia Viva 2026: presentarán las bases de un Nuevo Acuerdo Democrático en el Sur Global

Más de 50 actividades en torno a siete ejes temáticos relacionado con la crisis de legitimidad que atraviesa la democracia en todo el mundo. El evento se realizará el 16 de septiembre en el Centro Cultural Konex de 8:30 a 16.

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Asuntos del Sur es una organización con más de 15 años de trayectoria dedicada a fortalecer la democracia.

Asuntos del Sur es una organización con más de 15 años de trayectoria dedicada a fortalecer la democracia.

La organización Asuntos del Sur presentará el 16 de septiembre el Festival Democracia Viva 2026, jornada abierta y gratuita que concluye un proceso de trabajo colectivo iniciado junto a especialistas y más de setenta agrupaciones que participarán de laboratorios estratégicos orientados a construir un Nuevo Acuerdo Democrático, un documento con recomendaciones, compromisos y hojas de ruta concretas desde y para el Sur Global.

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.
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El evento se organiza en torno a siete ejes temáticos: democracia ambiental, juventudes, género, innovación democrática, tecnologías digitales, comunicación y cultura, y el futuro del multilateralismo. La entrada al evento que se realizará en el Centro Cultural Konex es gratuita, pero se debe reservar previamente en festivaldv.org, su página oficial.

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La jornada incluirá paneles en formato ágora, talleres participativos, charlas relámpago, una feria de organizaciones aliadas, instalaciones artísticas y espacios de encuentro entre asistentes; incluye más de 50 actividades desde las 8:30 hasta las 16.

En un contexto marcado por el avance del autoritarismo, la desinformación y la disputa por el control de las nuevas tecnologías, el Festival apuesta a construir herramientas concretas frente a esta crisis, junto a organizaciones, gobiernos locales, academia y ciudadanía.

"Observamos retrocesos en las democracias de todo el mundo, por eso desde Asuntos del Sur convocamos a recuperar la iniciativa. Creemos que el Sur Global debe liderar la reconstrucción de un nuevo acuerdo social para impulsar mejores democracias", destacó el director de Asuntos del Sur, Matías Bianchi, y agregó: "Este Festival es un espacio para encontrarnos desde un lugar lúdico, alegre y constructivo".

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La historia del Festival Democracia Viva y de Asuntos del Sur

El Festival Democracia Viva es una iniciativa que existe desde 2016 como un espacio de referencia regional que reúne a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, movimientos sociales, referentes culturales, academia y ciudadanía comprometida con la democracia.

Asuntos del Sur es una organización con más de 15 años de trayectoria dedicada a fortalecer la democracia desde la innovación y las tecnologías digitales, la democracia ambiental, los liderazgos juveniles y la gobernanza. Trabaja para ampliar la inteligencia colectiva y potenciar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenibles.

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