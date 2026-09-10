Festival Democracia Viva 2026: presentarán las bases de un Nuevo Acuerdo Democrático en el Sur Global

La organización Asuntos del Sur presentará el 16 de septiembre el Festival Democracia Viva 2026, jornada abierta y gratuita que concluye un proceso de trabajo colectivo iniciado junto a especialistas y más de setenta agrupaciones que participarán de laboratorios estratégicos orientados a construir un Nuevo Acuerdo Democrático, un documento con recomendaciones, compromisos y hojas de ruta concretas desde y para el Sur Global.
El evento se organiza en torno a siete ejes temáticos: democracia ambiental, juventudes, género, innovación democrática, tecnologías digitales, comunicación y cultura, y el futuro del multilateralismo. La entrada al evento que se realizará en el Centro Cultural Konex es gratuita, pero se debe reservar previamente en festivaldv.org, su página oficial.
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La jornada incluirá paneles en formato ágora, talleres participativos, charlas relámpago, una feria de organizaciones aliadas, instalaciones artísticas y espacios de encuentro entre asistentes; incluye más de 50 actividades desde las 8:30 hasta las 16.
En un contexto marcado por el avance del autoritarismo, la desinformación y la disputa por el control de las nuevas tecnologías, el Festival apuesta a construir herramientas concretas frente a esta crisis, junto a organizaciones, gobiernos locales, academia y ciudadanía.
"Observamos retrocesos en las democracias de todo el mundo, por eso desde Asuntos del Sur convocamos a recuperar la iniciativa. Creemos que el Sur Global debe liderar la reconstrucción de un nuevo acuerdo social para impulsar mejores democracias", destacó el director de Asuntos del Sur, Matías Bianchi, y agregó: "Este Festival es un espacio para encontrarnos desde un lugar lúdico, alegre y constructivo".
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La historia del Festival Democracia Viva y de Asuntos del Sur
El Festival Democracia Viva es una iniciativa que existe desde 2016 como un espacio de referencia regional que reúne a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, movimientos sociales, referentes culturales, academia y ciudadanía comprometida con la democracia.
Asuntos del Sur es una organización con más de 15 años de trayectoria dedicada a fortalecer la democracia desde la innovación y las tecnologías digitales, la democracia ambiental, los liderazgos juveniles y la gobernanza. Trabaja para ampliar la inteligencia colectiva y potenciar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas inclusivas y sostenibles.