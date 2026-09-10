Al menos 25 personas murieron tras el incendio de un buque de carga en China Según informaron medios locales, había alrededor de 42 personas a bordo del buque. Se confirmó que 12 de ellas fueron evacuadas sanas y salvas, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. Por Agregar C5N en









Cinco personas resultaron heridas.

Al menos 25 personas fallecieron luego de un incendio desatado en un buque de carga internacional atracado en el puerto de Qingdao, en el este de China. El siniestro se produjo a bordo del Ocean Melody, un barco con bandera liberiana que permanecía amarrado para tareas de reparación en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding Co., filial de la estatal China State Shipbuilding Corporation.

A bordo de la embarcación viajaban 42 personas en total, de las cuales 12 lograron ser evacuadas a salvo, aunque otras cinco resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital cercano.

Tras lo sucedido, el presidente chino, Xi Jinping, emitió instrucciones urgentes para acelerar las tareas de búsqueda y rescate de los desaparecidos, exigiendo a todas las regiones y departamentos profundizar las investigaciones y corregir los riesgos de incendio.