9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Terrorífico: un turista se cayó de un acantilado de 40 metros mientras se tomaba una selfie

Una excursión casi termina en tragedia en la montaña Huaying en Guang'an, cuando un hombre intentó sacar una fotografía desde el filo de una montaña, perdió el equilibrio y cayó varios metros.

Por
A pesar de la caída

A pesar de la caída, el hombre no perdió la vida. 

Una excursión de trekking casi termina en tragedia en la montaña Huaying en Guang'an, ubicada en China, cuando un turista se cayó de un acantilado de 40 metros al intentar tomarse una selfie. El momento del accidente quedó capturado en un video que se viralizó en redes sociales.

El niño de 9 años no perdió la vida. 
Te puede interesar:

Un conductor ebrio atropelló a un niño de 9 años, lo arrastró varios metros y escapó

El dramático accidente ocurrió cuando un grupo de turistas realizaban una caminata sobre la montaña de Huaying, China. Cuando el grupo llegó a la cima y se dispuso a observar las vistas y sacar fotografías, uno de ellos comenzó a grabar los alrededores, pero en ese momento captó algo aterrador.

Un hombre, que se separó del grupo unos metros y se ubicó para sacarse una selfie sobre una roca, pierde el equilibrio y cae, en tan solos segundos, al vacío.

A pesar de la caída el excursionista no perdió la vida, sino que compartió un posteo en redes sociales donde contó su experiencia cercana a la muerte: "Los dioses de la montaña me bendijeron. Caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé ladera abajo durante casi 15 metros. Cuando las rocas se derrumbaron, pensé que iba a morir. Es tan bueno estar vivo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El momento del ataque del oso negro.

Pánico en China: un oso negro atacó a su cuidador por una bolsa de comida

Lando Norris junto a su novia, Margarida Corceiro.

El beso viral de Lando Norris con su novia tras salir campeón de la Fórmula 1: quién es Magui Corceiro

El video se viralizó en redes sociales. 

Pánico en Brasil: se incendió un avión con 180 pasajeros a bordo

La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.

Tragedia en Brasil: murió un hombre aplastado por una barra mientras entrenaba en un gimnasio

Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital

Brasil: desmantelaron la granja de visualizaciones que falseaba reproducciones de videos en YouTube

Abucheraron al príncipe Harry por hacer una broma sobre Trump en el show de Stephen Colbert

Abuchearon al príncipe Harry por hacer una broma sobre Trump en el show de Stephen Colbert

Rating Cero

Se separaron Moritán y Crivocapich.

La ex del ex: se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, tras seis meses de relación

El renovado rubio iluminado que marca el nuevo estilo de Mica Tinelli.

La impresionante transformación de Mica Tinelli: se cambió el look y será en 2026

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 
play

La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

La serie se instaló rápidamente entre las más comentadas del catálogo gracias a su mezcla de drama, acción y atmósfera de western clásico.
play

La miniserie de Netflix cargada de lucha por el poder que es furor

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

últimas noticias

Con esta información ya podés organizar el cierre del año, planificar encuentros y programar tus días libres antes de arrancar el 2026.

Cuándo será el próximo feriado de diciembre 2025: ¿qué día de la semana es?

Hace 4 minutos
Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

Hace 14 minutos
El caso que aún sigue sin resolverse, en el cual la niña reconocida a nivel mundial fue asesinada

Fue un crimen de 1996, sigue sin resolverse pero el año pasado se reabrió la investigación: cuál es el caso

Hace 25 minutos
play

Cortes en avenida Pavón y el Puente Pueyrredón en reclamo por la reforma laboral: aplican el protocolo antipiquetes

Hace 30 minutos
ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

Hace 35 minutos