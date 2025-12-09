Terrorífico: un turista se cayó de un acantilado de 40 metros mientras se tomaba una selfie Una excursión casi termina en tragedia en la montaña Huaying en Guang'an, cuando un hombre intentó sacar una fotografía desde el filo de una montaña, perdió el equilibrio y cayó varios metros. Por + Seguir en







A pesar de la caída, el hombre no perdió la vida.

Una excursión de trekking casi termina en tragedia en la montaña Huaying en Guang'an, ubicada en China, cuando un turista se cayó de un acantilado de 40 metros al intentar tomarse una selfie. El momento del accidente quedó capturado en un video que se viralizó en redes sociales.

El dramático accidente ocurrió cuando un grupo de turistas realizaban una caminata sobre la montaña de Huaying, China. Cuando el grupo llegó a la cima y se dispuso a observar las vistas y sacar fotografías, uno de ellos comenzó a grabar los alrededores, pero en ese momento captó algo aterrador.

Un hombre, que se separó del grupo unos metros y se ubicó para sacarse una selfie sobre una roca, pierde el equilibrio y cae, en tan solos segundos, al vacío.

A pesar de la caída el excursionista no perdió la vida, sino que compartió un posteo en redes sociales donde contó su experiencia cercana a la muerte: "Los dioses de la montaña me bendijeron. Caí de un acantilado de 40 metros de altura y rodé ladera abajo durante casi 15 metros. Cuando las rocas se derrumbaron, pensé que iba a morir. Es tan bueno estar vivo".

Embed A tourist hiking a mountain in China fell off a 130-foot-high cliff while trying to get the perfect selfie. https://t.co/iavCnz2vMC



: Jam Press pic.twitter.com/1yfQWIY7K7 — TMZ (@TMZ) December 8, 2025