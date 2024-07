Un ataque israelí cerca de una mezquita en Gaza dejó al menos 17 muertos.

El líder de Hamás aseguró que no cederá tras el bombardeo israelí que mató a 10 de sus familiares

El ataque ocurre luego de que las fuerzas israelíes llevaran a cabo una oleada de bombardeos contra la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, horas después de ordenar a los civiles que abandonen varios barrios de la localidad tras el disparo de cerca de 20 proyectiles desde la zona por parte de Yihad Islámica.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que, durante las últimas 24 horas, encabezaron ataques contra cerca de 30 objetivos en el enclave, en el marco de la ofensiva desatada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas, que culminaron con 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.

Ataque de Israel en Gaza

El líder del grupo islamista palestino Hamás, Ismail Haniyeh, advirtió a Israel que no cambiará su postura y no aceptará ningún acuerdo que no garantice "un alto el fuego y el final de la agresión" luego de que un bombardeo israelí matara a 10 de sus familiares este martes.

Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que el ataque se produjo esta madrugada y dejó 10 muertos, entre ellos Zahr Haniyeh, la hermana del dirigente. El líder de Hamás, que vive en Catar, ya había perdido a tres de sus hijos y a cuatro nietos en un bombardeo en abril, reportó AFP.

"Si el enemigo criminal cree que atacando a mi familia y allegados cambiará nuestra posición y resistencia, están delirando. Los mártires de mi familia son los mártires de nuestro pueblo, y los mártires de nuestro pueblo son también mi familia", aseguró en un comunicado.