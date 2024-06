El líder de Hamás aseguró que no cederá tras el bombardeo israelí que mató a 10 de sus familiares

Ismail Haniyeh rechazó cualquier acuerdo con Israel que no incluya "el fin de la agresión y la retirada completa" de las tropas en Gaza. "Si el enemigo cree que atacando a mi familia cambiará nuestra posición, están delirando", sostuvo.

El líder del grupo islamista palestino Hamás, Ismail Haniyeh, advirtió a Israel que no cambiará su postura y no aceptará ningún acuerdo que no garantice "un alto el fuego y el final de la agresión" luego de que un bombardeo israelí matara a 10 de sus familiares este martes.