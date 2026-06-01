Angustiante momento: le robaron la medalla de campeón a una de las figuras de Belgrano

Los delincuentes ingresaron a su casa y también se llevaron dinero en dólares y ropa de concentración del equipo. La vivienda no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarma.

El defensor, Leonardo Morales, no estaba en su casa al momento del robo.

El defensor de Belgrano, Leonardo Morales, sufrió un robo en su casa en el barrio La Carolina en la ciudad de Córdoba, donde se llevaron pertenencias, dinero en efectivos , y sobre todo, la medalla de campeón que obtuvo recientemente en el Torneo Apertura.

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Según detalló la Policía, los delincuentes lograron ingresar a la vivienda luego de forzar los pestillos de una puerta corrediza que conecta con el patio de la propiedad. Una vez dentro, recorrieron todo el lugar y se apoderaron de diversos objetos de valor.

De acuerdo a lo que trascendió, entre los elementos que se llevaron fue un manojo de llaves, una mochila con ropa de concentración utilizada por el plantel del Pirata, dólares y sobre todo el elemento recientemente obtenido y más preciado por el jugador: la medalla obtenida tras la conquista del Torneo Apertura luego de superar por 3 a 1 a River en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Investigaciones, que t rabaja para determinar la identidad de los responsables y reconstruir cómo se produjo el ingreso a la vivienda. El jugador y su familia no se encontraban dentro de la casa en el momento del ingreso de los ladrones.

Al mismo tiempo, se informó que la casa del jugador no contaba con cámaras de seguridad ni con sistema de alarmas, un elemento que ahora complica parte de las tareas investigativas.

Leonardo Morales, uno de los jugadores claves para el campeonato de Belgrano

El defensor, Leonardo Morales, fue una de las piezas destacadas de Belgrano durante la campaña que terminó con la consagración y conquistando la primera medalla del conjunto cordobés en la Primera División del fútbol argentino.

Incluso tuvo un papel determinante en la final frente a River, al convertir el primer gol del encuentro que encaminó la histórica victoria de Belgrano y el posterior festejo del título.

“Fin de un semestre inolvidable, donde cumplimos todos los objetivos, ni hablar del mes de mayo (clasificamos, ganamos el clásico y los ELIMINANOS en un mano a mano, salimos campeones y clasificamos a 8vos de copa argentina)”, celebró en sus redes.

Al mismo tiempo, reconoció tener “orgullo muy grande por todo el grupo y todos los que integran esta gran familia que es Belgrano”. “Es hora de unas merecidas vacaciones y recargar pilas”, agregó.