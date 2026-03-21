Qué cuenta el documental Louis Theroux: Dentro de la machosfera, el estreno de Netflix que sorprende a todos

El filme se adentra en la comunidad online de influencers que predican la figura del “macho alfa” y examina cómo sus mensajes se expanden entre adolescentes en redes sociales.

En el filme, Theroux viaja a ciudades como Miami, Nueva York y Marbella para conocer a figuras destacadas de la llamada machosfera.

El auge de comunidades digitales que promueven una visión radical de la masculinidad es el eje del nuevo documental de Louis Theroux , estrenado recientemente en Netflix.

Esta famosa serie de Netflix con Cillian Murphy tiene su película final y está dando que hablar: ¿de qué se trata?

En Louis Theroux: Dentro de la machosfera , el cineasta británico se adentra en el universo de los llamados “manfluencers” , creadores de contenido que mezclan discursos de superación personal con mensajes misóginos y teorías conspirativas dirigidas , sobre todo, a hombres jóvenes.

Este filme de 90 minutos de duración llega a la plataforma luego de que el tema también fuese abordado en la serie Adolescencia, de Jack Thorne y Stephen Graham . La galardonada ficción británica mostraba cómo el lenguaje y los códigos de estas comunidades circulaban entre estudiantes y podían tener consecuencias graves . La nueva obra de Theroux busca mostrar la versión real de ese fenómeno . A continuación te contamos todos los detalles de su trama, este documental que ya se encuentra disponible en Netflix en marzo 2026.

En el filme, Theroux viaja a ciudades como Miami, Nueva York y Marbella para conocer a figuras destacadas de la llamada machosfera . Este se define como un ecosistema online de influencers "casi exclusivamente masculinos que ofrecen contenido sobre fitness, negocios y superación personal ”, explicó el documentalista en Tudum. “En los bordes hay una comunidad de figuras cuyas opiniones son mucho más extremas, y ese es el foco del documental”.

Theroux entrevista a varios creadores influyentes dentro de este ecosistema digital. Entre ellos se encuentran Harrison Sullivan, conocido en redes como HSTikkyTokky; Myron Gaines; Nicolas Kenn De Balinthazy; Justin Waller; y Ed Matthews . Para el periodista, muchos de estos creadores encarnan “un machismo fanfarrón que a veces es misógino, homófobo, antisemita y racista”. En el documental también aparecen parejas y familiares de algunos de estos influencers, lo que permite observar cómo esas ideas se reflejan en su vida cotidiana.

En el aspecto de los roles de género, es evidente la posición a favor de las jerarquías tradicionales. En una escena, por ejemplo, Gaines describe su relación de pareja en términos de autoridad, presentándose como un “dictador” en su vida doméstica. Otro influencer admite llevar una “monogamia unilateral” en su vida romántica: su pareja le debe ser absolutamente fiel, pero no se exige el mismo estándar para él.

Además del componente social, el documental muestra cómo funciona la economía que sostiene ese movimiento. Como reseña el sociólogo Steven Roberts en su análisis para The Conversation, muchos influencers venden cursos, academias digitales o comunidades privadas que prometen enseñar a los jóvenes cómo convertirse en “hombres de alto valor”. Este sistema transforma las inseguridades masculinas en dinero para los creadores de contenido.

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Tráiler de Louis Theroux: Dentro de la machosfera

Embed - LOUIS THEROUX: DENTRO DE LA MACHOSFERA | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 11 Marzo/26 - NETFLIX

Reparto de Louis Theroux: Dentro de la machosfera

El documental "Louis Theroux: Dentro de la machosfera" (Netflix, 2026), dirigido por Adrian Choa, cuenta con el propio Louis Theroux como presentador e investigador principal. En él explora el mundo de la "manosfera" entrevistando a figuras destacadas como Myron Gaines y Sneako.

Louis Theroux: Investigador y entrevistador.

Investigador y entrevistador. Myron Gaines: Podcaster y figura de la manosfera.

Podcaster y figura de la manosfera. Sneako: Creador de contenido.

El documental se centra en las dinámicas y controversias de esta subcultura en línea, disponible en Netflix.