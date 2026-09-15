15 de septiembre de 2026 Inicio
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Rusia advirtió que "Polonia dejaría de existir en dos o tres días" si se suma al conflicto con Ucrania

El exjefe del FSB y estrecho colaborador de Putin, Nikolái Patrushev, respondió a los dichos del canciller polaco Radoslaw Sikorski sobre la superioridad militar de la OTAN, en un cruce que reavivó la tensión entre Moscú y Varsovia.

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Nikolái Patrushev es uno de los principales asesores de Vladimir Putin.

Nikolái Patrushev es uno de los principales asesores de Vladimir Putin.

El exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia y uno de los principales asesores del presidente Vladimir Putin, Nikolái Patrushev, advirtió que "el Estado polaco dejaría de existir en dos o tres días" si Polonia se sumara a un conflicto armado contra Rusia.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.
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La declaración, difundida por la agencia rusa TASS, constituye una respuesta directa a los dichos del viceprimer ministro y canciller polaco, Radoslaw Sikorski, quien había asegurado que los países de la OTAN cuentan con una superioridad militar clara sobre Rusia.

Sikorski hizo esas declaraciones el viernes, durante su participación en la conferencia Yalta European Strategy (YES), realizada en Kiev, Ucrania. Allí sostuvo: "Si Rusia nos atacara y nos quitáramos los guantes, creo que derrotaríamos a Rusia con bastante rapidez". El funcionario polaco puso especial énfasis en la superioridad aérea de la Alianza Atlántica que, según remarcó, reúne unos 2.500 aviones militares entre los países europeos miembros.

Radoslaw Sikorski, viceprimer ministro y canciller polaco.

Radoslaw Sikorski, viceprimer ministro y canciller polaco.

El canciller polaco también hizo referencia a la efectividad de los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa como parámetro de comparación. "Tenemos una abrumadora superioridad sobre Rusia en el aire. Si los ucranianos han sido capaces de inutilizar la mitad de la capacidad de refino rusa en seis meses, nosotros podríamos hacerlo en seis semanas y paralizar la otra mitad", afirmó durante su exposición en Kiev.

Frente a esos dichos, Patrushev calificó de errónea la lectura del funcionario polaco sobre el poderío militar ruso. "Al hablar de la superioridad militar de Polonia sobre Rusia, Sikorski evidentemente no se da cuenta de que, si Polonia se sumara a acciones bélicas contra Rusia, nuestro país utilizaría todo el arsenal de sus fuerzas y medios, y el Estado polaco dejaría de existir en dos o tres días", declaró el exjefe del FSB, según citó TASS.

El Kremlin acusó al canciller polaco de subestimar el poderío militar ruso

Patrushev agregó que la evaluación de Sikorski sobre la fuerza militar rusa resulta "claramente amateur" y remarcó que durante la ofensiva en Ucrania las Fuerzas Armadas rusas "en ningún caso emplean plenamente su potencial". Con esas palabras, el dirigente buscó reforzar la idea de que Rusia mantiene capacidades adicionales no desplegadas en el frente ucraniano.

Las declaraciones de Sikorski también generaron una respuesta de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, quien las calificó de "rusofobia cerebral". La funcionaria escribió: "El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski: 'Si Rusia atacara Polonia, ganaríamos muy rápido'".

Sin embargo, la diplomática rusa tergiversó el sentido original de las palabras del canciller polaco, que en su intervención en Kiev se había referido al potencial militar conjunto de la OTAN frente a Rusia, y no a las capacidades bélicas de Polonia en una eventual confrontación directa con Moscú.

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