Donald Trump firmó duras sanciones contra Rusia para cortar fondos de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este viernes la Ley de Sanciones a Rusia e Irán "Lindsey O. Graham", un paquete legislativo impulsado durante más de un año que busca ahogar económicamente al Kremlin por la guerra en Ucrania.
Tras un año de negociación, se aprobó con amplias mayorías bipartidistas. El paquete de normativas reside en presionar a la administración de Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este viernes la Ley de Sanciones a Rusia e Irán "Lindsey O. Graham", un paquete legislativo impulsado durante más de un año que busca ahogar económicamente al Kremlin por la guerra en Ucrania.
La normativa, que contempla sanciones a funcionarios, entidades bancarias y la flota petrolera "fantasma" rusa, otorga además la facultad de imponer aranceles de hasta el 100% a los principales países compradores de hidrocarburos rusos.
La promulgación tuvo un fuerte componente emotivo tras el fallecimiento en julio del senador republicano Lindsey Graham, coautor de la iniciativa. La senadora Darline Graham, hermana del difunto legislador y nombrada para completar su mandato hasta enero de 2027, destacó que la norma refleja la visión de su hermano para asfixiar la economía del Kremlin y obligar a sus socios a replantearse sus alianzas.
El senador demócrata Richard Blumenthal, coautor del proyecto junto a Graham, celebró la aprobación bipartidista (86-11 en el Senado y 262-159 en la Cámara de Representantes) y remarcó que Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza.
El aspecto más controversial del proyecto radica en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para penalizar el comercio energético con Moscú.
Una de las cláusulas indica que permite aplicar gravámenes de hasta el 100% a los cinco mayores importadores de petróleo y gas ruso (como China e India). Quedan exentos aquellos países que importen menos del 15% del gas exportado por Rusia y demuestren avances significativos para reducir sus compras.
Pese al apoyo general al castigo contra Rusia, sectores demócratas liderados por Hakeem Jeffries criticaron el otorgamiento de un poder arancelario indiscriminado a la Casa Blanca, advirtiendo que podría ser usado contra la Unión Europea u otros aliados y terminar perjudicando la economía estadounidense.