17 de junio de 2026 Inicio
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Voto a voto, el partido de Roberto Sánchez reconoció la ventaja de Keiko Fujimori en el balotaje de Perú

Juntos por el Perú se encuentra casi 40 mil votos debajo de Fuerza Popular. El secretario general subrayó que el proceso electoral "aún no termina", pero adelantó que "no habrá obstrucción" ante una victoria fujimorista.

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Ernesto Zunini

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, y Roberto Sánchez, candidato presidencial por el mismo partido.

Con el 99,189% de las actas escrutadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se encuentra a 36.834 votos por debajo de Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El secretario general del partido encabezado por Sánchez, Ernesto Zunini, reconoció esa ventaja de la oposición, aunque subrayó que el proceso "aún no termina" y descartó cualquier intento de "obstrucción" en un eventual gobierno de la hija y hereda política del dictador Alberto Fujimori (1990-2000).

El hombre de 30 años era apodado como el “Spiderman de Yemen”.
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Fuerza Popular reunió el 50,1% de los votos del balotaje y Juntos por el Perú el 49,89%, con el 0,81% de las actas todavía sin escrutar en el Conteo Rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al cierre de esta nota, Fujimori reunía 9.140.281 votos y Sánchez 9.103.447.

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú.

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú.

"No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción", afirmó Zunini el último lunes, sostuvo que el partido "respetará" el resultado electoral y remarcó que el término "fraudismo" no representa la actitud del espacio. El referente se distanció de la actitud de Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

Recién a mediados de julio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará los resultados oficiales después de revisar las actas observadas por la ONPE, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

"Hoy en día, en el país, el candidato más votado es Roberto Sánchez. En la mayoría de provincias, en la mayoría de distritos, en la mayoría de centros poblados, si nosotros ponemos un mapa, parecería que indiscutiblemente no hubiera posibilidad de que otra persona gobernara el país. Entonces, esa es nuestra prioridad, esa es la razón por la cual consideramos legítima nuestra defensa del voto y que se agote en el marco de la ley", concluyó.

Juntos por el Perú espera que Keiko Fujimori indulte a Pedro Castillo

El secretario del partido del candidato presidencial Roberto Sánchez aseguró que están dispuestos "a dialogar" con el fujimorismo, pero de forma pública, "sin pactar ni transar debajo de la mesa". Además, Zunini manifestó su expectativa de que la candidata cumpla su propuesta de indultar al expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, una posibilidad que fue mencionada antes de la segunda vuelta.

"Esperemos que no se quede en supuestos y que lo considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país", señaló el secretario general de Juntos por el Perú en el podcast que conduce la periodista Rosa María Palacios en las plataformas de La República.

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