Voto a voto, el partido de Roberto Sánchez reconoció la ventaja de Keiko Fujimori en el balotaje de Perú Juntos por el Perú se encuentra casi 40 mil votos debajo de Fuerza Popular. El secretario general subrayó que el proceso electoral "aún no termina", pero adelantó que "no habrá obstrucción" ante una victoria fujimorista. Por Agregar C5N en









Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, y Roberto Sánchez, candidato presidencial por el mismo partido.

Con el 99,189% de las actas escrutadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se encuentra a 36.834 votos por debajo de Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El secretario general del partido encabezado por Sánchez, Ernesto Zunini, reconoció esa ventaja de la oposición, aunque subrayó que el proceso "aún no termina" y descartó cualquier intento de "obstrucción" en un eventual gobierno de la hija y hereda política del dictador Alberto Fujimori (1990-2000).

Fuerza Popular reunió el 50,1% de los votos del balotaje y Juntos por el Perú el 49,89%, con el 0,81% de las actas todavía sin escrutar en el Conteo Rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al cierre de esta nota, Fujimori reunía 9.140.281 votos y Sánchez 9.103.447.

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú. "No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción", afirmó Zunini el último lunes, sostuvo que el partido "respetará" el resultado electoral y remarcó que el término "fraudismo" no representa la actitud del espacio. El referente se distanció de la actitud de Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.

Recién a mediados de julio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará los resultados oficiales después de revisar las actas observadas por la ONPE, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

"Hoy en día, en el país, el candidato más votado es Roberto Sánchez. En la mayoría de provincias, en la mayoría de distritos, en la mayoría de centros poblados, si nosotros ponemos un mapa, parecería que indiscutiblemente no hubiera posibilidad de que otra persona gobernara el país. Entonces, esa es nuestra prioridad, esa es la razón por la cual consideramos legítima nuestra defensa del voto y que se agote en el marco de la ley", concluyó.