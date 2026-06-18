Tras el acuerdo con EEUU, Irán anticipó que cobrará un peaje a los barcos que atraviesen Ormuz Así lo anticipó Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán. Será después los primeros 60 días en los que se garantizará el paso seguro y sin costo para los buques, tal cual se firmó en el memorando. Por Agregar C5N en









Estados Unidos difundió los 14 puntos del acuerdo de paz con Irán

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohammad Bagher Qalibaf, aseguró este miércoles que Irán prevé aplicar una tarifa a los buques que crucen el estrecho de Ormuz una vez finalizado el período de gratuidad establecido en el memorando.

"Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobrará un peaje por estos servicios", afirmó el funcionario en declaraciones a la televisión estatal. Según el documento difundido por Washington, Irán garantizará durante los primeros 60 días el paso seguro y sin costo de los buques comerciales, mientras se completan las tareas de desminado y se normaliza la circulación marítima.

El memorando también prevé que Teherán inicie conversaciones con Omán y otros países ribereños para definir el futuro esquema de administración y prestación de servicios en el estrecho. Sin embargo, el texto no aclara expresamente si Irán estará habilitado para cobrar tarifas una vez concluido el período inicial de gratuidad.

En ese contexto, Qalibaf insistió en que el estrecho de Ormuz "no volverá a las condiciones previas a la guerra", en referencia al nuevo esquema de control que busca implementar el gobierno iraní.

Estados Unidos difundió los 14 puntos del acuerdo de paz con Irán El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este miércoles el contenido oficial del memorando de entendimiento alcanzado con Irán durante el fin de semana, un documento de 14 puntos que establece las bases para una desescalada del conflicto, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones para un acuerdo definitivo.

La publicación se produjo después de las críticas por la falta de transparencia en torno a las conversaciones entre Washington y Teherán. Según informó un alto funcionario estadounidense, el objetivo del entendimiento es restablecer la navegación comercial en la región, avanzar en la resolución de las diferencias sobre el programa nuclear iraní y diseñar un esquema de alivio económico condicionado al cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Islámica. El memorando, denominado "Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", será firmado formalmente el próximo viernes. Desde ese momento, ambas partes dispondrán de un plazo inicial de 60 días —prorrogable de común acuerdo— para negociar el texto definitivo. Los 14 puntos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán Cese de las hostilidades: ambas partes se comprometen a poner fin de manera inmediata y permanente a las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y a abstenerse de futuras amenazas o acciones bélicas. Respeto mutuo a la soberanía: Estados Unidos e Irán acuerdan no interferir en los asuntos internos del otro y respetar su integridad territorial. Negociación de un acuerdo final: las partes buscarán alcanzar un entendimiento definitivo en un plazo máximo de 60 días, con posibilidad de extender ese período por consenso. Fin del bloqueo marítimo: Washington iniciará el levantamiento del bloqueo naval y de las restricciones que afectan a Irán, además de comprometerse a retirar fuerzas militares de las cercanías del país tras la firma del acuerdo final. Reapertura del estrecho de Ormuz: Teherán garantizará el tránsito seguro de embarcaciones comerciales entre el Golfo Pérsico y el mar de Omán, mientras avanza con tareas de desminado y normalización de la actividad marítima. Plan de reconstrucción económica: Estados Unidos impulsará, junto con sus socios regionales, un programa de inversión y desarrollo para Irán con un presupuesto estimado de al menos 300.000 millones de dólares. Levantamiento progresivo de sanciones: el Gobierno estadounidense se compromete a eliminar, según un cronograma acordado, las sanciones económicas y financieras impuestas contra Irán. Compromisos nucleares: Irán reafirma que no desarrollará armas nucleares y acepta negociar el destino de su material enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Mantenimiento del statu quo: mientras duren las negociaciones, Teherán mantendrá sin cambios su programa nuclear y Washington no aplicará nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región. Flexibilización de las exportaciones petroleras: el Departamento del Tesoro estadounidense emitirá exenciones para facilitar la venta de petróleo iraní y las operaciones financieras asociadas. Liberación de activos congelados: Estados Unidos habilitará mecanismos para desbloquear fondos iraníes retenidos en el exterior y facilitar su utilización. Creación de un mecanismo de supervisión: ambos países establecerán una instancia conjunta para monitorear la implementación del memorando y del futuro acuerdo definitivo. Inicio de las negociaciones finales: una vez que comiencen a aplicarse las medidas vinculadas al cese de hostilidades, la reapertura de Ormuz y el alivio económico, las partes avanzarán en el resto de los puntos del acuerdo. Ratificación internacional: el acuerdo definitivo deberá ser respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.