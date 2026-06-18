Emergencia química en Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026: incendio y fuga de amoníaco

Se incendió una instalación de almacenamiento en frío ubicada en Boyle Heights, en Los Ángeles, a tan solo 25 minutos en auto del Estadio de Los Ángeles donde hoy disputan Suiza y Bosnia y Herzegovina. La rotura de un tubo generó amoníaco una sustancia altamente tóxica y obligó a todos los residentes de la zona a cerrar puertas, ventanas y confinarse en sus casas.
En redes sociales se compartieron varios videos del fuego dentro de las instalaciones de Lineage Logistics, ubicada en 1400 de South Los Palos Street, junto a una gran columna oscura de humo negro.
Además, los servicios de emergencia notaron la rotura de un tubo que generó la fuga de amoníaco. "En algún momento, una línea de amoníaco se comprometió y tuvimos una gran descarga presurizada de amoníaco", aseguró el Jefe de Bomberos Jaime Moore, en diálogo con NBC News 4.
El amoníaco es utilizado como refrigerante pero es altamente tóxico puede generar problemas en los ojos, los pulmones y en la piel. Según informaron medios locales, las autoridades emitieron "una orden de confinamiento para la zona aledaña al edificio debido a la presencia de materiales peligrosos". En el lugar trabajaron por varias horas más de 100 bomberos y cuatro helicópteros.
Incendio tóxico en Los Ángeles a minutos de la sede del Mundial 2026: dónde queda
Este jueves 18 de junio se enfrenta Suiza vs. Bosnia y Herzegovina del Grupo B a las 16:00 (hora Argentina) en Los Angeles Stadium, Los Ángeles. Ubicado a tan solo 25 minutos en auto desde el lugar donde ocurrió el incendio en 1400 de South Los Palos Street