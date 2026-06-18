Emergencia química en Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026: incendio y fuga de amoníaco El fuego comenzó en las instalaciones de un frigorífico en Lineage Logistics, ubicado a tan solo 25 minutos del Estadio de Los Ángeles, donde hoy disputan Suiza y Bosnia y Herzegovina. El incidente liberó vapores tóxicos y generó miles de residentes confinados en sus casas. Por Agregar C5N en









El fuego fue controlado horas más tarde.

Se incendió una instalación de almacenamiento en frío ubicada en Boyle Heights, en Los Ángeles, a tan solo 25 minutos en auto del Estadio de Los Ángeles donde hoy disputan Suiza y Bosnia y Herzegovina. La rotura de un tubo generó amoníaco una sustancia altamente tóxica y obligó a todos los residentes de la zona a cerrar puertas, ventanas y confinarse en sus casas.

En redes sociales se compartieron varios videos del fuego dentro de las instalaciones de Lineage Logistics, ubicada en 1400 de South Los Palos Street, junto a una gran columna oscura de humo negro.

BREAKING: Dramatic CBS LA chopper footage shows massive flames engulfing the Lineage Logistics cold storage warehouse in Boyle Heights.



Thick smoke rising as LAFD battles the intense rooftop fire at the ~491K sq ft facility. Shelter-in-place in effect nearby due to heavy… https://t.co/uVphe6kfRt pic.twitter.com/J0ErZLIttc — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) June 17, 2026 Además, los servicios de emergencia notaron la rotura de un tubo que generó la fuga de amoníaco. "En algún momento, una línea de amoníaco se comprometió y tuvimos una gran descarga presurizada de amoníaco", aseguró el Jefe de Bomberos Jaime Moore, en diálogo con NBC News 4.

El amoníaco es utilizado como refrigerante pero es altamente tóxico puede generar problemas en los ojos, los pulmones y en la piel. Según informaron medios locales, las autoridades emitieron "una orden de confinamiento para la zona aledaña al edificio debido a la presencia de materiales peligrosos". En el lugar trabajaron por varias horas más de 100 bomberos y cuatro helicópteros.