Luto en el fútbol en medio del Mundial 2026: murió un jugador tras sufrir un golpe en la cabeza La comunidad de Gualeguaychú despidió con dolor a un joven futbolista luego de varios días de internación. Por Agregar C5N en









Distintas instituciones de la ciudad expresaron su pesar. Redes sociales

La ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, atraviesa un profundo dolor luego de la muerte de Marcos Exequiel Aguilar, un futbolista amateur de 27 años que había quedado internado en grave estado después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido. Según informaron medios locales, el joven falleció alrededor de las 21.45 del martes 16 de junio en el hospital Centenario de la ciudad, donde permanecía hospitalizado desde el episodio.

El golpe que terminó derivando en su muerte se produjo durante un choque de cabezas con otro jugador en pleno desarrollo de una jugada. El hecho ocurrió en la cancha del Club Atlético Sur, en el marco de un partido correspondiente a la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú (AFAG).

Desde el momento del golpe, Aguilar permaneció internado mientras su estado de salud generaba creciente preocupación entre familiares, allegados y la comunidad futbolística local. Con el paso de los días, la evolución del cuadro se transformó en una de las noticias que más conmocionó a la ciudad entrerriana, que siguió de cerca cada actualización sobre su salud hasta el desenlace fatal.

Redes sociales La familia de Marcos Exequiel Aguilar se negó a una autopsia Luego de confirmarse el fallecimiento, la Fiscalía dispuso que el cuerpo fuera entregado directamente a los padres del joven, debido a que el padre de Aguilar manifestó su negativa a que se realizara una autopsia, según informaron los medios de Gualeguaychú.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias desde distintas instituciones de la ciudad. El Club Deportivo y Social Sarmiento fue una de las entidades que expresó públicamente su pesar por la pérdida del futbolista amateur, al igual que el Colegio Luis Clavarino, establecimiento del que Aguilar había sido alumno.

Los restos del joven fueron velados en la Sala 3 ubicada en Lavalle y Andrade, y el sepelio se realizó este miércoles a las 18 en el Cementerio Norte de Gualeguaychú, en una despedida que reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva local.