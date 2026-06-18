Comienza la era del Vasco Arruabarrena: Boca volvió a los entrenamientos

El Xeneize regresa a los trabajos con prácticas de doble turno, ya sin Edinson Cavani ni Ander Herrera, quienes rescindieron sus contratos. A la espera de refuerzos, cómo sigue la limpieza del plantel y qué jugadores podrían llegar.

Comienza una nueva etapa en Boca. Este jueves, el plantel vuelve a los entrenamientos en el Predio de Ezeiza bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, quien inicia su segundo ciclo al frente del club con la misión de reconstruir un equipo que buscará recuperar protagonismo en el segundo semestre.

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La jornada arrancó temprano con los habituales estudios médicos y físicos para todos los futbolista y luego se pasó al campo de juego. El flamante entrenador diagramó una pretemporada intensa, con una fuerte carga de trabajo y una exigencia física que marcará el tono de sus primeros días al mando .

La idea del cuerpo técnico es aprovechar cada jornada al máximo. Por eso, está previsto que el plantel trabaje a doble turno de manera sostenida y permanezca concentrado en un hotel cercano al predio para optimizar los tiempos de descanso y entrenamiento. La rutina se repetirá durante todo el fin de semana, en pleno Mundial.

La principal novedad tiene como protagonista a Edinson Cavani, quien siguió los pasos de Ander Herrera y rescindió su contrato con la institución.

En ese contexto, surgió un nombre que genera sentimientos encontrados entre los hinchas: Sebastián Villa. El colombiano aparece entre las opciones que analiza el Consejo de Fútbol para reforzar el ataque y ya se habrían realizado los primeros contactos para conocer su situación.

La Nación

Boca también inició negociaciones por Jhohan Romaña, uno de los defensores más destacados de San Lorenzo, por quien presentó una oferta cercana a los tres millones de dólares. Además, el Cuerpo Técnico recién llegado considera prioritario incorporar un arquero, un lateral derecho, un volante creativo, un extremo y otro centrodelantero para completar el plantel.

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Puertas adentro también habrá movimientos. Arruabarrena decidió promover de manera definitiva a varios juveniles que venían destacándose en las divisiones inferiores. Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores formarán parte del grupo profesional y serán observados de cerca durante la pretemporada.

En contrapartida, otros futbolistas quedaron en la lista de transferibles. Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson fueron declarados negociables y el club espera recibir ofertas durante las próximas semanas para definir sus futuros.