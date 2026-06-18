El papa León XIV viajará a Perú en noviembre y crece la expectativa por su visita a Argentina El presidente peruano, José María Balcázar, dio a conocer la noticia luego de reunirse con el Sumo Pontífice en el Vaticano. La visita será durante la primera quincena de noviembre y estará entre ocho y diez días en territorio incaico. "Nos ha autorizado a hacer pública su alegría por visitar Chiclayo y todo el país”, señaló a medios locales. Por Agregar C5N en









León XIV se reunió con el presidente de Perú.

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó este jueves que el papa León XIV viajará durante la primera quincena de noviembre al país y crece la expectativa por la visita del Sumo Pontífice a Argentina. "Nos ha autorizado a hacer pública su alegría por visitar Chiclayo y todo el país”, señaló a medios locales, luego de participar de una audiencia con Sumo Pontífice en El Vaticano.

En principio, el viaje del Papa al territorio incaico tendría una duración de entre ocho y diez días y podría incluir visitas a las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, además de una posible presencia en Puno e Iquitos.

La gira podría extenderse a Argentina y Uruguay. En noviembre, el canciller Pablo Quirno había publicado un enigmático mensaje junto al presidente Javier Milei en redes sociales, donde daba a entender una posible visita del Sumo Pontífice al país.

“Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, manifestó el jefe de Estado peruano a RPP.

El papa León XIV junto al presidente del Perú. Por su parte, según informó la oficina de prensa del Vaticano, durante el encuentro entre Balcázar y el Papa se abordó la “satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más (...) Se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social".