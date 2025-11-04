Trump quitará fondos federales si las elecciones en Nueva York las gana Mamdani: "Es comunista"

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó que si el candidato Zohran Mamdani gana las elecciones como alcalde de Nueva York, le recortará los fondos federales. "Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar", acusó el mandatario al candidato demócrata.
"Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir!", aseguró el presidente Trump, mediante una publicación en su plataforma Truth Social.
"Prefiero mil veces que gane un demócrata con un historial de éxitos, que un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto. Como asambleista, fue un desastre", acusó Trump a Mamdani, un joven musulmán de 34 años y candidato a alcalde de Nueva Tork que se define así mismo como un "socialista democrático".
Si bien todavía no se encuentran disponibles los resultados de las elecciones en la ciudad de Nueva York, Mamdani se convirtiría en el nuevo alcalde de la capital financiera norteamericana, si es que tanto las encuestas, como los primeros sondeos, cumplen su pronóstico.
Cuando aún no habían cerrado los colegios electorales, Trump llamó a votar por el candidato Andrew Cuomo, a pesar que también pertenezca al Partido Demócrata. "Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Es capaz de hacerlo, Mamdani no”, concluyó Trump, quien también amenazó con enviar tropas a Nueva Tork en caso que Mamdani gane las elecciones.