Trump quitará fondos federales si las elecciones en Nueva York las gana Mamdani: "Es comunista" "Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar", sostuvo el mandatario norteamericano sobre el joven candidato musulmán que se definió como un "socialista democrático"







Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó que si el candidato Zohran Mamdani gana las elecciones como alcalde de Nueva York, le recortará los fondos federales. "Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar", acusó el mandatario al candidato demócrata.

"Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir!", aseguró el presidente Trump, mediante una publicación en su plataforma Truth Social.

Captura de pantalla 2025-11-04 214113 Donald Trump acusó al candidato Zohran Mamdani de ser comunista. "Prefiero mil veces que gane un demócrata con un historial de éxitos, que un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto. Como asambleista, fue un desastre", acusó Trump a Mamdani, un joven musulmán de 34 años y candidato a alcalde de Nueva Tork que se define así mismo como un "socialista democrático".

Si bien todavía no se encuentran disponibles los resultados de las elecciones en la ciudad de Nueva York, Mamdani se convirtiría en el nuevo alcalde de la capital financiera norteamericana, si es que tanto las encuestas, como los primeros sondeos, cumplen su pronóstico.