Tres astronautas chinos permanecen varados en el espacio, dentro de la estación espacial Tiangong, debido a que un fragmento de basura espacial impactó la nave Shenzhou XXI que los traería a la Tierra.
Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie permanecerán por tiempo indeterminado en la estación espacial Tiangong, debido a que un fragmento de basura espacial impactó la nave que los traería de regreso a casa.
Tres astronautas chinos permanecen varados en el espacio, dentro de la estación espacial Tiangong, debido a que un fragmento de basura espacial impactó la nave Shenzhou XXI que los traería a la Tierra.
Según informó la agencia Xinhua, el regreso estaba programado para el miércoles 5, pero se complicó "debido al impacto de diminutos desechos espaciales". Desde la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China detallaron que se realizará un análisis del probable impacto así como una evaluación de riesgos.
Los astronautas tenían previsto regresar el miércoles 5 de noviembre, tras finalizar la totalidad de sus tareas programadas y aterrizarían en Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.
"Con la decisión de retrasar el regreso se busca garantizar la seguridad de los astronautas y el éxito de la misión", explicó la agencia.
Esto ocurrió horas después de que la nueva tripulación, que llegaba a reemplazar a Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie arribó a la estación espacial Tiangong, el relevo se realiza cada seis meses. El martes, las dos tripulaciones efectuaron una ceremonia de relevo y se llevó a cabo la entrega de llaves de la estación espacial del país.
La misión Shenzhou-20 junto a Shenzhou 21 asaron por primera vez un pollo en el espacio, en un horno especialmente diseñado para estar a 400 km por encima de la Tierra.