¿Tres astronautas chinos varados en el espacio? Se retrasa el regreso a la Tierra de la misión Shenzhou-20 Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie permanecerán por tiempo indeterminado en la estación espacial Tiangong, debido a que un fragmento de basura espacial impactó la nave que los traería de regreso a casa.







Por el momento no se reprogramó su regreso. Chinese Space Station

Tres astronautas chinos permanecen varados en el espacio, dentro de la estación espacial Tiangong, debido a que un fragmento de basura espacial impactó la nave Shenzhou XXI que los traería a la Tierra.

Según informó la agencia Xinhua, el regreso estaba programado para el miércoles 5, pero se complicó "debido al impacto de diminutos desechos espaciales". Desde la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China detallaron que se realizará un análisis del probable impacto así como una evaluación de riesgos.

Los astronautas tenían previsto regresar el miércoles 5 de noviembre, tras finalizar la totalidad de sus tareas programadas y aterrizarían en Dongfeng, en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China.

[Just In] China's #Shenzhou XX crew has completed its in-orbit handover with the Shenzhou XXI crew and is scheduled to return to Earth on Nov 5.

The two crews held a handover ceremony and transferred the keys of the @CNSpaceStation on Tuesday.



pic.twitter.com/sjd3PJvOE1 — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) November 4, 2025 "Con la decisión de retrasar el regreso se busca garantizar la seguridad de los astronautas y el éxito de la misión", explicó la agencia.

Esto ocurrió horas después de que la nueva tripulación, que llegaba a reemplazar a Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie arribó a la estación espacial Tiangong, el relevo se realiza cada seis meses. El martes, las dos tripulaciones efectuaron una ceremonia de relevo y se llevó a cabo la entrega de llaves de la estación espacial del país.

La misión Shenzhou-20 junto a Shenzhou 21 asaron por primera vez un pollo en el espacio, en un horno especialmente diseñado para estar a 400 km por encima de la Tierra. La Shenzhou 21 llevó un horno de aire caliente a la Estación Espacial China y los seis astronautas han aprovechado para comer alitas de pollo

Xinhua pic.twitter.com/PUYgWKeYE4 — Daniel Marín (@Eurekablog) November 3, 2025

Xinhua pic.twitter.com/PUYgWKeYE4 — Daniel Marín (@Eurekablog) November 3, 2025