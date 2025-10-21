Misión a la Luna: la NASA se cansó de los retrasos de SpaceX y abrió el juego a otras empresas

El administrador de la agencia, Sean Duffy, anunció que reabrirá la licitación para la misión Artemis III, que se había otorgado a la compañía de Elon Musk. "Nos quedaremos con quien nos lleve primero a la Luna", explicó.

La NASA anunció que reabrirá la licitación para la misión Artemis III, el viaje tripulado que marcará el regreso de los humanos a la Luna, luego de que los retrasos de SpaceX para desarrollar el módulo de aterrizaje pusieran en duda el objetivo de concretar el despegue en 2027.

La agencia estadounidense planea realizar dos misiones a la Luna en los próximos años. La primera será Artemis II , que llevará cuatro astronautas pero no aterrizará en el satélite , programada para los primeros meses de 2026; la segunda, planeada para 2027, será Artemis III , originalmente asignada a Space X.

La empresa de Elon Musk se adjudicó en 2021 el contrato de u$s2.900 millones para desarrollar el primer módulo de aterrizaje humano comercial, bautizado Starship, que debe llevar a los astronautas hasta la superficie de la Luna. Sin embargo, la NASA considera que su desarrollo va retrasado y pone en riesgo los tiempos de la misión.

"El Presidente y yo queremos llegar a la Luna en este mandato, así que voy a abrir el contrato", anunció este lunes el administrador en funciones de la agencia, Sean Duffy, en declaraciones a CNBC. "Voy a dejar que otras empresas espaciales compitan con SpaceX. Nos quedaremos con la que nos lleve primero a la Luna", explicó.

El undécimo vuelo del megacohete Starship se lanzó el 14 de octubre y, aunque fue exitoso, los expertos advierten que es poco probable que la compañía pueda cumplir el plazo de 2027 a menos que sus próximas 10 a 20 pruebas salgan bien, según reportó Euronews.

Duffy mencionó a Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, como una de las que podría presentarse a la licitación. Esta empresa ya está trabajando con la NASA para construir una versión tripulada de su módulo de aterrizaje Blue Moon, que se utilizaría durante la misión Artemis V.

"Estamos en una carrera contra China, por lo que necesitamos que las mejores empresas operen a una velocidad que nos lleve a la Luna primero", amplió el funcionario en X. La noticia fue recibida con fastidio por Musk, que criticó a la empresa de Bezos: "Blue Origin nunca ha enviado una carga útil a la órbita, y mucho menos a la Luna", afirmó.