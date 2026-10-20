20 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei suma quejas por "intromisión electoral": su apoyo a una republicana generó críticas en Estados Unidos

El sector demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes advirtió que los comicios deben quedar en manos de la ciudadanía estadounidense y rechazó el mensaje del presidente argentino a favor de María Elvira Salazar, que apunta a renovar su banca por Florida en noviembre.

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Javier Milei recibió críticas de los demócratas en Estados Unidos por su apoyo a una legisladora republicana. 

Javier Milei recibió críticas de los demócratas en Estados Unidos por su apoyo a una legisladora republicana. 

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Un mensaje del presidente Javier Milei a favor de María Elvira Salazar, candidata republicana que busca renovar su banca en Florida, provocó una respuesta del sector demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que lo consideró una intromisión en la campaña electoral del país norteamericano.

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.
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En la red social X, los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores expresaron: "El respaldo del presidente Milei constituye una intromisión inapropiada en nuestra democracia. Las elecciones de Estados Unidos las deciden los votantes estadounidenses, no los jefes de Estado extranjeros". También reclamaron respeto mutuo y valores democráticos en la relación bilateral entre ambos países.

La candidata republicana María Elvira Salazar busca renovar su banca en La Florida en las elecciones del 3 de noviembre.

La candidata republicana María Elvira Salazar busca renovar su banca en La Florida en las elecciones del 3 de noviembre.

La reacción llegó luego de que Salazar, representante republicana por el distrito 27 de Florida, difundiera un video del mandatario argentino en sus redes, donde Milei la definió como "una de las voces más firmes y respetadas de las Américas" y elogió su defensa de la libertad, la democracia y el libre mercado.

En la grabación, Milei afirmó que Estados Unidos necesita representantes que comprendan América Latina y enfrenten a "la izquierda socialista". Salazar tiene intenciones de conservar su banca en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en una contienda que enfrenta a republicanos y demócratas.

El cruce se produjo días después de que Milei también expresara su apoyo al presidente Donald Trump para las elecciones de medio término y afirmara en Estados Unidos que un fortalecimiento del republicano sería importante para ese país y para Occidente, en línea con la estrecha alianza que ambos mantienen.

Donald Trump respaldó a Netanyahu antes de las elecciones en Israel

El presidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su respaldo a la reelección de Benjamín Netanyahu el pasado 18 de octubre, nueve días antes de los comicios israelíes previstos para el martes 27, en un escenario de paridad entre los bloques y tras meses sin pronunciarse sobre la campaña electoral local.

En una publicación en Truth Social, el mandatario señaló que Netanyahu "ha sido un gran primer ministro guerrero y un socio aún mayor para la paz en el combate contra la República Islámica de Irán". Luego definió el mensaje como su "respaldo total" a la continuidad del líder israelí.

Donald Trump expresó públicamente su respaldo a la reelección de Benjamín Netanyahu de cara a las próximas elecciones en Israel.

Donald Trump expresó públicamente su respaldo a la reelección de Benjamín Netanyahu de cara a las próximas elecciones en Israel.

Trump también remarcó que podría reanudar las acciones contra Irán si el régimen no modificaba su conducta y dijo que, si Netanyahu perdía los comicios, Estados Unidos tendría que ocuparse del asunto por su cuenta, en una intervención que asoció el futuro del líder israelí a su propia estrategia regional.

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