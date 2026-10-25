En campaña, Barack Obama acusó a Donald Trump de corrupción e incompetencia

El expresidente reapareció en la campaña electoral con duros discursos en Ohio y Michigan, donde acusó al republicano de haber generado “caos, crueldad, corrupción e incompetencia” en sus dos años de gestión. "Decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió", lanzó y responsabilizó al gobierno por el aumento del costo de vida.

Barack Obama reapareció en la campaña electoral con duros discursos en Ohio y Michigan, donde acusó a Donald Trump de haber generado “caos, crueldad, corrupción e incompetencia” en sus dos años de gestión. El expresidente responsabilizó al actual gobierno por el aumento del costo de vida y por una “ guerra innecesaria ”, mientras busca movilizar a la base demócrata de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre .

El discurso de Obama se dio en dos actos de campaña en Ohio y Michigan , estados clave para los demócratas en las elecciones de medio término. El expresidente reapareció en la escena política para cuestionar la gestión de Donald Trump , a quien acusó de haber generado “caos, crueldad, corrupción e incompetencia” en el país.

En su mensaje, Obama buscó movilizar a la base demócrata y lanzó un llamado directo a los ciudadanos: instó a no procrastinar y participar en las urnas , subrayando que el voto es la herramienta fundamental para impulsar un cambio en el rumbo político de Estados Unidos.

En plena campaña, los demócratas buscan recuperar el control de una o ambas cámaras del Congreso estadounidense, hoy dominadas por los republicanos. En ese escenario,Obama conserva una fuerte popularidad dentro de la base demócrata y decidió capitalizarla para respaldar a los candidatos de su partido.

Con 65 años, el expresidente se mostró activo en la campaña y, más tarde, en Michigan, dio su apoyo al postulante demócrata Abdul El-Sayed, quien enfrenta al republicano Mike Rogers en la disputa por un escaño en el Senado.

Barack Obama en campaña: dura crítica a la gestión de Trump

En su paso por Ohio, Barack Obama arengó a los presentes asegurando: “Estamos votando por el cambio aquí mismo en Ohio”, mientras respaldaba al exsenador demócrata Sherrod Brown.

En ese contexto, cuestionó al actual presidente por haber tomado “una serie de malas decisiones” y, sobre todo, por haber iniciado “una guerra innecesaria que nadie pidió”. Más tarde, en Cleveland, profundizó sus críticas al afirmar que, tras “dos años de caos y crueldad y corrupción e incompetencia, como no hemos visto en la era moderna”, los ciudadanos tienen la oportunidad de decir “Ya basta” en las urnas.

Obama se mostró confiado en el futuro del país y lanzó un mensaje cargado de optimismo: “Se respira un aire de cambio” y agregó que tras tantos años en política puede reconocer cuándo unas elecciones se sienten distintas, con una ciudadanía “tan preparada para algo nuevo, tan ansiosa por algo mejor, tan harta de estar harta, que a dondequiera que vayas se respira un aire de cambio”.

Aunque durante mucho tiempo intentó mantenerse al margen, dando la impresión de que su etapa ya había quedado atrás, en los últimos meses decidió involucrarse más para dejar clara su oposición a la administración de Trump. En ese marco, lanzó una crítica directa: “Nunca habíamos visto a un presidente sobresalir tan descaradamente en estafar a costa del público como este”.