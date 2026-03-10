10 de marzo de 2026 Inicio
Alivio en los mercados del mundo: se desinfla el precio del petróleo y rebotan los índices

El barril de crudo retrocede luego de la fuerte disparada del inicio de la semana y las bolsas experimentan correcciones, en un vaivén que responde a las noticias que llegan de los bombardeos en Medio Oriente.

Los mercados, en verde luego del desesperanzador comienzo de semana.

Tras la fuerte disparada del inicio de la semana, los precios del petróleo retroceden el martes y traen alivio en medio del cimbronazo que sacudió a las bolsas de todo el mundo durante el lunes, en plena escalada de la guerra en Medio Oriente, con una incertidumbre que tiene en vilo a los mercados. Como consecuencia, hubo rebotes bursátiles y un movimiento ascendente ante la buena noticia de la corrección de las cifras del crudo.

Los futuros del Brent descendían u$s6,28, o un 6,3%, hasta u$s92,68 el barril a las 0715 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU bajaba u$s6,19, o un 6,5%, hasta u$s88,58 el barril. Ambos contratos retrocedieron hasta un 11% antes de recortar algunas pérdidas.

El petróleo superó los 100 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022, en un momento en que los recortes de suministro por parte de Arabia Saudí y otros productores durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán avivaron los temores de importantes interrupciones en el suministro mundial.

Trump sostuvo el lunes en una entrevista con CBS News que pensaba que la guerra contra Irán era "muy completa" y que Washington estaba "muy por delante" de su plazo inicial estimado de 4 a 5 semanas, una afirmación que podría haber traído alguna calma a los mercados, preocupados luego de que el mandatario sostuviera el domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra el país persa es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Rebotes en los mercados tras la baja del petróleo, a excepción de Wall Street

En Europa, el principal índice de la región, el Stoxx Europe 50, avanza 2%, tras haber cerrado el lunes en su nivel más bajo en más de dos meses. A nivel regional, el DAX alemán aumenta 2,33% y el CAC francés acompaña con 1,77%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,53%.

En Asia, el Nikkei 225, que el lunes había perdido cerca de 5%, subió 3%, mientras que el Kospi rebotó 5,35% tras haberse desplomado más de 6% en la sesión anterior.

Los principales índices de Wall Street son la excepción al rebote y operan con una leve tendencia a la baja este martes, luego de que ayer los índices recortaron pérdidas y terminaron cerrando al alza en varios casos. Sin embargo, la incertidumbre volvió a los mercados, ya que EEUU comenzó el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,23%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,07%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,33% a la baja.

En el mercado de materias primas, el oro también se beneficia del retroceso del dólar y de la caída del petróleo. El metal precioso se negocia cerca de los u$s5.217 por onza (2%), mientras los inversores evalúan si la moderación del precio de la energía podría reducir las presiones inflacionarias.

