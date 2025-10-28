Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados de noviembre: en cuánto queda la mínima

28 de octubre de 2025 Inicio
El Ejecutivo publicó este martes el decreto que establece el pago del Bono Extraordinario Previsional para beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciban la mínima.

El Gobierno oficializó este martes el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados que cobran la mínima y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en noviembre, y que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

La medida se implementó a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el texto explicaron que este bono tiene el objetivo de "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

A raíz del Decreto N° 274/24, informaron que "se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.

Este bono permitirá que el haber mínimo total sea de $403.150,64 y en el caso de PUAM a $336.520,51; mientras que la pensión por invalidez laboral será de $303.205,45.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025: todos los montos

ANSES aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,1% en las jubilaciones y pensiones, en línea con la variación de precios informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De este modo, así serán los montos a cobrar:

  • Jubilación mínima: $333.150,64, y al sumarse el bono extraordinario de $70.000 el ingreso final será de $403.150,64.
  • Jubilación máxima: $2.241.568,43.
  • PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $266.520,51, a este monto se le suma el bono de $70.000, queda en total $336.520,51.
  • PNC (Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez): $233.205,45, a esta cifra se le suma el bono de $70.000, queda en total $303.205,45.
