Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia de 3 hijos en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, con un ingreso total que supera los $390.000 en algunos casos.

La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH, AUE o PNC, sin necesidad de realizar trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un incremento del 2,1% , correspondiente al ajuste por movilidad mensual. Este aumento se suma a la acreditación de la Tarjeta Alimentar , que continúa vigente y representa un complemento clave para millones de hogares del país.

En noviembre, una familia con tres hijos cobrará más de $395.000 combinando ambos beneficios.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH , la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC). Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales y promover una mejor nutrición infantil.

El beneficio se deposita de manera automática junto con la asignación mensual , sin necesidad de realizar trámites adicionales. El dinero solo puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas , tanto en comercios físicos como virtuales, mediante tarjeta de débito o billeteras digitales.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde 2024, pero continúan siendo un aporte fundamental dentro del esquema de asistencia de ANSES. En noviembre de 2025, los valores vigentes son:

Familias con 1 hijo : $52.250.

Familias con 2 hijos : $81.936.

Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Combinado con la AUH, que este mes paga $95.770,58 por cada hijo, una familia con tres hijos percibirá $287.311,74 de la asignación más $108.062 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $395.373,74.

El 20% retenido de la AUH puede recuperarse con la presentación de la Libreta antes de fin de año.

Este ingreso puede aumentar si los titulares presentan la Libreta AUH 2025, trámite que habilita el cobro del 20% retenido y tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.