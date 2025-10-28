28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia de 3 hijos en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, con un ingreso total que supera los $390.000 en algunos casos.

Por
La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH

La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH, AUE o PNC, sin necesidad de realizar trámites.

Freepik
  • ANSES aplicará en noviembre un aumento del 2,1% en la AUH, en línea con la inflación de septiembre.
  • La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos sin cambios, pero continúa siendo uno de los refuerzos sociales más importantes.
  • Una familia con tres hijos percibirá más de $395.000 combinando ambos beneficios.
  • El 20% retenido de la AUH se recupera con la presentación de la Libreta 2025, válida hasta el 31 de diciembre.
Los jubilados, uno de los grupos más golpeados por las medidas económicas de Javier Milei.
Te puede interesar:

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados de noviembre: en cuánto queda la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un incremento del 2,1%, correspondiente al ajuste por movilidad mensual. Este aumento se suma a la acreditación de la Tarjeta Alimentar, que continúa vigente y representa un complemento clave para millones de hogares del país.

ANSES AUH 2.png
En noviembre, una familia con tres hijos cobrará más de $395.000 combinando ambos beneficios.

En noviembre, una familia con tres hijos cobrará más de $395.000 combinando ambos beneficios.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC). Su objetivo es garantizar el acceso a alimentos esenciales y promover una mejor nutrición infantil.

El beneficio se deposita de manera automática junto con la asignación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El dinero solo puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas, tanto en comercios físicos como virtuales, mediante tarjeta de débito o billeteras digitales.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios desde 2024, pero continúan siendo un aporte fundamental dentro del esquema de asistencia de ANSES. En noviembre de 2025, los valores vigentes son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250.

  • Familias con 2 hijos: $81.936.

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Combinado con la AUH, que este mes paga $95.770,58 por cada hijo, una familia con tres hijos percibirá $287.311,74 de la asignación más $108.062 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $395.373,74.

ANSES AUH.png
El 20% retenido de la AUH puede recuperarse con la presentación de la Libreta antes de fin de año.

El 20% retenido de la AUH puede recuperarse con la presentación de la Libreta antes de fin de año.

Este ingreso puede aumentar si los titulares presentan la Libreta AUH 2025, trámite que habilita el cobro del 20% retenido y tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses anunció que puede dar de baja Asignaciones Familiares para quienes no cumplan con los requisitos.

Cuidado: por este motivo pueden darte de baja las Asignaciones Familiares de ANSES

Anses explicó de qué forma averiguar quiénes siguen cobrando las SUAF y quiénes no.

Como consultar si mantengo las Asignaciones Familiares de ANSES antes de que termine octubre 2025

Anses confirmó que un beneficio extra de la AUH tendrá aumento y otro no en el mes de noviembre.

AUH de ANSES: un beneficio tendrá aumento en noviembre, mientras que otro extra seguirá con los valores de octubre

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

Anses explicó quiénes pueden cobrar $612.401 en noviembre.

ANSES: quiénes pueden acceder a $612.401 en noviembre 2025

El trámite puede hacerse online, en oficinas de Anses o en operativos territoriales hasta el 31 de diciembre de 2025.

ANSES deposita un extra de $188.069 en noviembre 2025: de qué se trata

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Motorsports aseguró que el anuncio de la continuidad de Colapinto será días previos al GP de Brasil

¿Hay Colapinto para rato? Un medio europeo le puso fecha al anuncio sobre la renovación en Alpine

Hace 9 minutos
Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 19 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 29 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 32 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 34 minutos