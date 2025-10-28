28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuidado: por este motivo pueden darte de baja las Asignaciones Familiares de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden dejar de cobrar este beneficio.

Por
Anses anunció que puede dar de baja Asignaciones Familiares para quienes no cumplan con los requisitos.

Anses anunció que puede dar de baja Asignaciones Familiares para quienes no cumplan con los requisitos.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció este mes una actualización en el SUAF.
  • La medida establecida en la Resolución 318/2025 marca nuevos límites de ingresos tanto individuales como del grupo familiar, y determina que quienes los superen dejarán de percibir las asignaciones familiares.
  • Se estima que alrededor del 22% de los titulares con empleo formal quedará afuera del esquema, al menos de forma temporal.
  • Para saber su situación actual, los beneficiarios pueden ingresar al sitio web oficial de ANSES.
La Tarjeta Alimentar acompaña a las familias que cobran AUH, AUE o PNC, sin necesidad de realizar trámites.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra una familia de 3 hijos en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que implementó un cambio clave en el acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Se trata de una actualización que impacta directamente sobre miles de trabajadores y que implica que algunos de ellos puedan dejar de cobrar el beneficio.

SUAF de ANSES
El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Nuevos requisitos de las Asignaciones Familiares de ANSES

En octubre de 2025, la suba de los haberes fue del 1,88%, correspondiente a la inflación de agosto. Pero junto con ese incremento, el organismo decidió redefinir los límites de ingresos que determinan quiénes pueden seguir cobrando las Asignaciones Familiares.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,791, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos ($907.793) alcanzará los $58.631 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.902.

Además, las Asignaciones de Pago Único (APU) también se actualizaron: $102.330 por nacimiento, $408.616 por adopción y $68.341 por matrimonio, siempre y cuando el IGF no supere los $4.807.226.

Cómo consultar si mantengo el beneficio de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su situación actual ingresando al sitio web oficial de ANSES. En el apartado de “Asignaciones Familiares”, el sistema informa en qué tramo del SUAF se encuentra cada trabajador y si continúa dentro de los límites establecidos.

La entidad recomienda revisar periódicamente la información registrada, ya que cualquier modificación en los topes declarados o en la situación laboral puede modificar la categoría y, por lo tanto, la continuidad del beneficio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los jubilados, uno de los grupos más golpeados por las medidas económicas de Javier Milei.

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados de noviembre: en cuánto queda la mínima

Anses explicó de qué forma averiguar quiénes siguen cobrando las SUAF y quiénes no.

Como consultar si mantengo las Asignaciones Familiares de ANSES antes de que termine octubre 2025

Anses confirmó que un beneficio extra de la AUH tendrá aumento y otro no en el mes de noviembre.

AUH de ANSES: un beneficio tendrá aumento en noviembre, mientras que otro extra seguirá con los valores de octubre

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

Anses explicó quiénes pueden cobrar $612.401 en noviembre.

ANSES: quiénes pueden acceder a $612.401 en noviembre 2025

El trámite puede hacerse online, en oficinas de Anses o en operativos territoriales hasta el 31 de diciembre de 2025.

ANSES deposita un extra de $188.069 en noviembre 2025: de qué se trata

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Motorsports aseguró que el anuncio de la continuidad de Colapinto será días previos al GP de Brasil

¿Hay Colapinto para rato? Un medio europeo le puso fecha al anuncio sobre la renovación en Alpine

Hace 6 minutos
Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 16 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 26 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 29 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 31 minutos