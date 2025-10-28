Cuidado: por este motivo pueden darte de baja las Asignaciones Familiares de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden dejar de cobrar este beneficio.

Anses anunció que puede dar de baja Asignaciones Familiares para quienes no cumplan con los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que implementó un cambio clave en el acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Se trata de una actualización que impacta directamente sobre miles de trabajadores y que implica que algunos de ellos puedan dejar de cobrar el beneficio.

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En octubre de 2025, la suba de los haberes fue del 1,88% , correspondiente a la inflación de agosto. Pero junto con ese incremento, el organismo decidió redefinir los límites de ingresos que determinan quiénes pueden seguir cobrando las Asignaciones Familiares.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,791, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos ($907.793) alcanzará los $58.631 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.902.

Además, las Asignaciones de Pago Único (APU) también se actualizaron: $102.330 por nacimiento, $408.616 por adopción y $68.341 por matrimonio, siempre y cuando el IGF no supere los $4.807.226.

Cómo consultar si mantengo el beneficio de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su situación actual ingresando al sitio web oficial de ANSES. En el apartado de “Asignaciones Familiares”, el sistema informa en qué tramo del SUAF se encuentra cada trabajador y si continúa dentro de los límites establecidos.

La entidad recomienda revisar periódicamente la información registrada, ya que cualquier modificación en los topes declarados o en la situación laboral puede modificar la categoría y, por lo tanto, la continuidad del beneficio.