Video: brutal enfrentamiento a piñas y piedrazos en un boliche de Lanús Todo comenzó cuando la seguridad del local echó a un grupo que estaba festejando un cumpleaños. Los jóvenes reaccionaron de inmediato, provocaron corridas y también el accionar de los patovicas, a quienes denunciaron por agresiones.







Un grupo de jóvenes se enfrentó con los patovicas de un boliche de Lanús.

Un festejo familiar terminó en una violenta pelea con piñas y piedrazos de Lanús. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, el cual derivó en denuncias cruzadas entre un grupo de jóvenes y el personal de seguridad del establecimiento. La Justicia ahora busca esclarecer cómo se desencadenaron los hechos.

Todo comenzó alrededor de la 1:30 cuando dos grupos que compartían el lugar comenzaron a discutir y luego a pelear. Cuando la situación empezó a desbordarse, los patovicas intervinieron para intentar separar y echaron a uno de los grupos, pero uno de los hombres lanzó un vaso contra uno de los custodios, lo que desató una pelea generalizada. Según informaron desde el local, uno de los guardias sufrió una herida que requirió ocho puntos de sutura.

Ya fuera del bar, los jóvenes involucrados comenzaron a arrojar objetos contra la fachada del local. Rompieron macetas de cemento y usaron los trozos como proyectiles, con los cuales rompieron puertas y parte del frente del local. Las imágenes muestran cómo los agresores tiran piedras mientras el personal de seguridad permanece adentro. Poco después, los custodios salieron para intentar frenar los ataques.

Sin embargo, una de las jóvenes presentes, identificada como Florencia, ofreció una versión distinta. En diálogo con Telefé Noticias, sostuvo que la violencia comenzó cuando uno de los patovicas golpeó sin motivo a un integrante de su grupo: “Se le acerca el patovica y le pega una trompada sin razón. Ahí mi hermano reacciona, tira un vaso que no impacta en nadie y de ahí se desata todo”, relató.

Dos personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital Evita, mientras que ambas partes se presentaron en la comisaría para denunciar el hecho, cada una con su versión. La fiscalía de Lanús-Avellaneda tomó intervención tras la viralización de los videos del enfrentamiento, con los que buscan esclarecer los hechos.