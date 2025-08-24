El papa León XIV le envió una carta a Volodimir Zelenski y volvió a pedir la paz entre Rusia y Ucrania

El sumo pontífice se dirigió al presidente ucraniano y renovó su llamado de "que el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo", en medio de las negociaciones para que termine la guerra.

El papa León XIV le envió un mensaje al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , en el marco del Día de la Independencia de ese país y pidió "que el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo, abriendo el camino hacia la paz para el bien de todos" , en referencia a la guerra con Rusia.

En una carta que difundió Zelenski en las redes sociales, el papa León XIV expuso su aflicción por la guerra entre Rusia y Ucrania, en medio de las negociaciones entre esos países: "Con un corazón herido por la violencia que asola su tierra, me dirijo a usted en este día de su fiesta nacional".

En tal sentido, se solidarizó con la población "que sufre la guerra. Especialmente por todos los heridos de cuerpo, por los que perdieron a un ser querido y fueron privados de sus hogares".

"Que Dios mismo los consuele, que fortalezca a los heridos y conceda el descanso eterno a los fallecidos", agregó en esta línea. En tanto, renovó su llamado al cese del conflicto: "Imploro al Señor que mueva los corazones de las personas de buena voluntad, para que el clamor de las armas se acalle y dé paso al diálogo, abriendo el camino a la paz por el bien de todos".

"Encomiendo su nación a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz" , concluyó el sumo pontífice en su mensaje al ucraniano, con quien mantiene un aceitado vínculo.

Por su parte, el presidente ucraniano manifestó su gratitud hacia León XIV en la red social X: "Agradezco sinceramente a Su Santidad sus atentas palabras, sus oraciones y su atención al pueblo ucraniano en medio de una guerra devastadora. Todas nuestras esperanzas y esfuerzos están puestos en que nuestra nación alcance la tan ansiada paz. Para que prevalezcan el bien, la verdad y la justicia. Agradecemos su liderazgo moral y el apoyo apostólico".

Papa León XIV carta Volodimir Zelenski La carta del papa León XIV a Zelenski. X (@ZelenskyyUa)

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Durante una audiencia con el Grupo de Refugiados de Chagos, el papa León XIV pidió por la reivindicación pacífica de sus derechos. Además, el sumo pontífice aseguró que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso".

"Todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y en sus derechos, en particular el derecho a vivir en su propia tierra; y nadie puede obligarlos a un exilio forzado", reflexionó frente a los presentes.

Desde el Vaticano se comprometieron con ka restitución de las islas Chagos a la República de Mauricio, en el mes de mayo, el Reino Unido firmó un tratado que prevé la cesión del archipiélago al país africano y el mantenimiento de una base estadounidense en a isla Diego García.

Ante este panorama, el Papa aseguró que es "una señal alentadora" que tiene "fuerza simbólica en la escena internacional". También recordó los esfuerzos del papa Francisco para poder llegar a un acuerdo pacífico y avanzar con las negociaciones.

"Estos años de exilio les han causado mucho sufrimiento. Han conocido la pobreza, el desprecio y la exclusión. Que el Señor, en la perspectiva de un futuro mejor, cure sus heridas y les conceda la gracia del perdón hacia quienes les han hecho daño. Los invito a mirar resueltamente hacia el futuro", cerró.