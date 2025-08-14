Trágicas inundaciones en la India: al menos 32 muertos y más de 50 desaparecidos Torrentes de lodo y agua arrasaron con varias viviendas en una remota aldea de montañas en el Himalaya. Por







Se teme que la cifra de muertos pueda aumentar.

Al menos 32 personas murieron y más de 50 se encuentran desaparecidas tras las inundaciones repentinas provocadas por intensas lluvias en la región de Cachemira, en India. La tragedia ocurrió en una aldea remota en las montañas, que fue azotada por torrentes de lodo y agua que arrasaron con varias viviendas.

Las autoridades locales confirmaron el número de víctimas, aunque se teme que la cifra pueda aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a las zonas más aisladas.

Embed #INTERNACIONAL | Repentinas lluvias causaron este jueves en una región de Cachemira, India, inundaciones que ya causaorn la muerte de al menos 46 personas, reportaron medio internacionales. Vídeo: Redes sociales. pic.twitter.com/b1CpqmzAkZ — PeriódicoEquilibrium (@pe_equilibrium) August 14, 2025 El epicentro de la catástrofe se localiza en el pueblo de Chositi, en el distrito de Kishtwar, un área de difícil acceso que complica las labores de rescate. La fuerza de la corriente destruyó la infraestructura local, dejando a varias comunidades incomunicadas. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar a los desaparecidos y trasladar a los sobrevivientes a lugares seguros.

Esta remota región del Himalaya es conocida por ser parte de una importante ruta de peregrinación hindú hacia las cuevas de Amarnath que se celebra anualmente entre los meses de julio y agosto. Ante la magnitud del desastre, las autoridades tomaron la decisión de suspender la peregrinación para evitar más víctimas y facilitar las operaciones de búsqueda y rescate. Se cree que entre los afectados podría haber varios peregrinos.