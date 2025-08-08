8 de agosto de 2025 Inicio
Los videos más impactantes de las inundaciones en el norte de China

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones severas y un desprendimiento de tierra en áreas montañosas. Hay al menos 10 personas muertas y 33 desaparecidas.

La provincia de Gansu vive momentos dramáticos.

Las repentinas inundaciones registradas en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, causaron una tragedia con al menos 10 personas fallecidas y 33 desaparecidas.

Las intensas lluvias que comenzaron el jueves provocaron inundaciones severas y un deslizamiento de tierra.
Las fuertes lluvias, que comenzaron el jueves, provocaron inundaciones severas y un desprendimiento de tierra en áreas montañosas cercanas a la ciudad de Lanzhou.

Además, la tormenta ha dejado a la zona de Xinglong sin electricidad ni servicios de telecomunicaciones, dificultando las labores de rescate y la comunicación con los afectados.

En tan solo tres días, la ciudad de Huizhou, en Guangdong, recibió una precipitación de 711 milímetros, lo que causó el desborde del río Danshui y provocó graves inundaciones. Para contener la crecida del río y proteger a la población, las tropas locales construyeron presas de emergencia.

Las imágenes más impactantes de las inundaciones en China

