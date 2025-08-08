Los videos más impactantes de las inundaciones en el norte de China

Las repentinas inundaciones registradas en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, causaron una tragedia con al menos 10 personas fallecidas y 33 desaparecidas.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones severas y un desprendimiento de tierra en áreas montañosas. Hay al menos 10 personas muertas y 33 desaparecidas.
Las fuertes lluvias, que comenzaron el jueves, provocaron inundaciones severas y un desprendimiento de tierra en áreas montañosas cercanas a la ciudad de Lanzhou.
Además, la tormenta ha dejado a la zona de Xinglong sin electricidad ni servicios de telecomunicaciones, dificultando las labores de rescate y la comunicación con los afectados.
En tan solo tres días, la ciudad de Huizhou, en Guangdong, recibió una precipitación de 711 milímetros, lo que causó el desborde del río Danshui y provocó graves inundaciones. Para contener la crecida del río y proteger a la población, las tropas locales construyeron presas de emergencia.